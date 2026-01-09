Vizes világbajnokság 2027: az Árpád hidat hagyja rohadni, a szemközti helyszínt viszont szilveszterkor kiemelt beruházássá nyilvánította az Orbán-kormány

Orbán-kormány;Budapest;kérdések;kiemelt beruházás;vizes világbajnokság;Árpád híd;Duna Aréna;MVM Dome;

2026-01-09 10:24:00 CET

Még mindig körözik az előző vizes világbajnokság szervező cégének vezetőjét, miközben a jövő évi budapesti megméretés egyik helyszínét már kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították.

„Milyen ellenőrzési és átláthatósági garanciákat építettek be annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő ismét gazdasági bűncselekmény a szervezéssel, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban? Elkülönül-e az állami finanszírozás, a szervezői döntéshozatal, a beszállítói lánc? Pályázatok alapján választják ki a cégeket? Készül nyilvános beszámoló a költségekről?” – ezeket a kérdéseket sorolta Keszthelyi Dorottya, a Fővárosi Közgyűlés DK-s tagja a Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnak írt, lapunkhoz is eljutott levelében.

A fővárosi képviselő

azt sem érti, hogy az Orbán-kormány 2025 utolsó napján miért nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá a 2017-ben éppen az akkor bevállalt megméretésre rohamléptekben 30-40 milliárd forintból felépített, majd visszabontott Duna Aréna

fejlesztését. (És a legutóbbi világbajnokságra szintén milliárdokból kipofozott Hajós Alfréd és Széchy Tamás Sportuszoda felújítását. Itt érdemes megemlíteni: az úszószámokat és a vízilabda-mérkőzéseket az MVM Dome-ban rendezik meg úgy, hogy ki tudja mennyiért raknak bele mobil medencéket.)

Keszthelyi nem tudja hova tenni, mindez miért lehet fontosabb például a főváros hídjainál. A tízéves Duna Arénával szemközti 75 éves Árpád hidat például eszi a rozsda. Az ország mindennapjait szolgálja, de az Orbán-kormány mégse ad a karbantartására, felújítására egy fillér közpénzt se. A súlyos kormányzati elvonásokkal sújtott fővárosi önkormányzat így legjobb esetben is 2028-ra tervezheti az Árpád híd felújítását, de csak akkor, ha a Petőfi híddal végeznek, mert az még rosszabb állapotban van.

Az Orbán-kormány már 2019-ben elköteleződött egy újabb, már harmadik vizes világbajnokság megrendezése mellett. „A sporteseményt 2027. június 26. – július 18. között rendezik meg zömében az MVM Dome-ban” – jelentette be Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, az esemény kormánybiztosa december közepén. A helyszínválasztás nem teljesen váratlan, hiszen már 2022-ben is felmerült ez a lehetőség, de akkor nem lett volna idő a mobil úszómedencék beszerelésére. A direkt nemzetközi úszóversenyek rendezésére épített Duna Aréna ugyanis túl kicsi, még úgy is az volt, hogy korábban megnyitották mindkét oldalát. De ezeket a toldalékokat azután elbontották, a visszaépítés pedig szintén több milliárdos költség lenne. Másrészt az MVM Dome bevetésével utólag valamennyire igazolhatóvá válik, hogy miért is kellett ilyen brutális méretű multifunkciós csarnokot építeni a Népliget mellé cirka 80 milliárd forintért.

A jövő évi vizes világbajnokság rendezési költsége egyelőre nem ismert.

Egy 2024-es kormányrendelet három évre elosztva több mint 9 milliárd forintot biztosított az előkészületekre. A rendezés végső költségei a kapcsolódó feladatokkal együtt ennek bizonyosan a sokszorosára rúgnak majd. A 2017-es vb végszámlája jócskán 100 milliárd felett járt beleszámítva az Duna Arénát, a Császár-Komjádi uszoda felújítását, az egyéb létesítményeket és a szervezési költségeket.

A pénz egy része elismerten magánzsebekbe vándorolt. Az akkori vizes világbajnokságot szervező cég gazdasági igazgatóját, Balogh Sándort azóta is körözi a rendőrség pénzmosás, költségvetési csalás és befolyás vásárlás miatt. A Bp2017 Kft. megítélése már a vizes vb előtt sem volt túl jó. Az esemény sokkal többe került a tervezettnél, masszív túlárazások és banális hibák jellemezték a működését. Durván elszámolták például a vb vendégek szállodai igényét, így a rendezvény alatt tucatszám álltak üresen a lefoglalt szobák, amit azután nem akartak kifizetni, egy röpke reklámfilmért tízszeres árat fizettek. Azután az is kiderült, hogy a cégvezető Balogh Sándor egy komplett céghálót működtetett élettársa, az akkor éppen frissen kinevezett nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea tulajdonában álló lakásban, amely százmilliókkal károsította meg a magyar államot. Baloghot azóta se találják.