352 millió forintra bírságolta a One Magyarország Zrt.-ta GVH

2026-01-09 14:39:00 CET

A Vodafone úgy hirdette hűségszerződéseit, hogy azokban gyakran a havidíjat is feltüntette, anélkül, hogy jól észlelhetően utalt volna az áremelés lehetőségére.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 352 millió forint bírságot szabott ki a Vodafone Magyarország Zrt. jogutódjára, a One Magyarország Zrt.-re, mert a Vodafone 2022 októbere és 2024 májusa között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásáról - közölte a hatóság.

A vizsgálat rámutatott, hogy a Vodafone a 2022. augusztus 8-án hatályba lépett ÁSZF-módosítása alapján vezette be az inflációs díjkorrekciót, amelyet első alkalommal 2023. január 1-jétől alkalmazott. Bár a hírközlési jogszabályok lehetővé tették az automatikus inflációs díjkorrekció érvényesítését, a hűségidős szerződések esetében is, a GVH álláspontja szerint a vállalat tájékoztatási gyakorlata nem felelt meg a fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Vodafone úgy hirdette hűségszerződéseit, hogy azokban gyakran a havidíjat is feltüntette, anélkül, hogy jól észlelhetően utalt volna az áremelés lehetőségére.

A hatóság hangsúlyozta, a fogyasztók a reklámok alapján abban a hiszemben köthettek újabb hűségszerződéseket, hogy a havidíjak a teljes hűségidő alatt változatlanok maradnak, miközben a szerződéses feltételek lehetővé tették az éves inflációkövető díjemelést. Mint írták, a Versenytanács enyhítő tényezőként értékelte a bírság összegének meghatározásakor, hogy a One Magyarország Zrt. együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, és 2024 májusától megszüntette a kifogásolt kereskedelmi gyakorlatot.