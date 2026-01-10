Fidesz;kampány;Orbán Viktor;

2026-01-10 06:00:00 CET

A miniszterelnök látványosan udvarolni kezdett a budapesti szavazóknak. A szóvirágok alkotásában és a valóság elhajlításában hagyományosan erős – úgyszólván verhetetlen – Orbán Viktor a Fidesz fővárosi jelöltállítási gyűlésén közölte: Budapest példája azt mutatja, hogy a Fidesz-kormányzással még azok is jól járnak, akik nem a kormánypártra szavaznak. Nem beszélve arról a jól hangzó, ám unikálisnak éppenséggel nem nevezhető kijelentéséről, hogy „a főváros, amely a budapestiek otthona, egyben a nemzet fővárosa is”.

Közismert szerénységén kívül a kormányfőt egyedül az időhiány tartotta vissza attól, hogy részletesen felsorolja, mi mindenért lehetnek hálásak a fővárosiak a Fidesznek. A fővárosiak észlelése azonban kevéssé igazolja vissza Orbán állításait. A hatalmi packázások, a szolidaritási adónak hazudott állami sarc, a csőddel való fenyegetés, a fővárossal szemben elkövetett jogsértések megtették hatásukat. A budapesti választók köszönik, de nem kérnek a Fideszből.

A kormánypárt népszerűsége mélypontjára süllyedt a fővárosban, és ezzel a miniszterelnök is tisztában van. A Fidesz ezért kaszabolta szét az egyéni választókerületek határait Budapesten – miközben 18-ról 16-ra csökkentette a megválasztható parlamenti képviselők számát –, ezért váltotta le korábbi jelöltjeit. Mutatóba is alig maradt valaki azok közül, akik 2022-ben a kormánypárt színeiben indultak. A sorcsere nem a magabiztosság, hanem a kudarc beismerésének jele.

Orbán szerint a megújult fővárosi Fidesz (az önkormányzati választáson leszerepelt Szentkirályi Alexandrával az élen) készen áll arra, hogy Budapesten is győzelemre vezesse az úgynevezett „nemzeti oldalt”. Valójában a kormányfő csak próbálja menteni a menthetőt, minimalizálni a vereséget. Szeretné elhitetni, hogy a Fidesz a főváros barátja.

Késő.