Meghalt Kolosi Tamás

2026-01-09 16:39:00 CET

A Széchenyi-díjas szociológus 79 éves volt.

Hosszan tartó betegség után január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke – közölte a gyászhírt Facebook-oldalán a Líra Könyv. Mint írták, Kolosi Tamást péntek délután családtagjai körében érte a halál. Felesége, két gyermeke és két unokája mellett rengeteg barátja, és a Líra Könyv Zrt. minden dolgozója gyászolja. Temetéséről később intézkednek. Kolosi Tamás 1946. március 11-én született polgári családban. Az Eötvös Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE magyar-filozófia-esztétika szakára járt, ezt követően szociológus képzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett.

– Kolosi Tamás 1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1985-ben pedig elnyerte az MTA tudományok doktora címet. Nyolc könyve és több mint száz tudományos közleménye jelent meg.1984-85-ben Darmstadtban volt egyetemi tanár. 1982-től az ELTE docense, 1987-től egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa lett. Tudományos munkásságáért és tudományszervezői tevékenységeiért 2001-ben Széchenyi-díjat kapott. 1985-ben megalapította a TÁRKI-t, a volt szocialista országok első jogilag magán intézetét, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke volt.

– A rendszerváltás idején Kolosi Tamás különböző vállalkozásokba fogott. 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált. Munkája eredményeként a 2004 óta Líra Könyv Zrt. néven működő társasághoz mára 85 könyvesbolt és hét kiadói márka tartozik: az Athenaeum, a Corvina, a General Press, a Manó Könyvek, a Partvonal, valamint a Rózsavölgyi és Társa mellett a két Nobel-díjas szerzőjével a világ kiadói élvonalába tartozó Magvető Kiadó.