Alighogy megszűnt egy eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen, újabbat közölt a rendőrség

Közleményt tett közzé a honlapján a rendőrség, alig néhány órával azt követően, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa beszámolt arról, hogy megszűntették a vele szemben indított eljárást az engedéllyel tartott fegyvere ügyében és visszakaphatja azt.
A rendőrség valamiért épp most látta időszerűnek elővenni egy tavaly szeptemberi esetet. A nyomozati irat szerint „a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, meglökött egy újságírót.”
Az említett „újságíró” a kormánypárti Mandiner propagandistája volt és épp a nem létező Tisza-adót firtatta, őt tessékelte odébb Ruszin-Szendi Romulusz. Az egyébként lökésnek is nehezen nevezhető mutatvány visszanézhető itt, a videó negyedik percénél.
A rendőrség közleménye szerint a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke „a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.”
Mint írták, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az ügyészségnek.
Magyar Péter is reagált
A rendőrségi közleményt Magyar Péter is kommentálta a Facebookon: „Közröhej. Orbán haverjai százmilliárdokat rabolnak el a Nemzeti Bankból: a rendőrség hallgat. Ruszin-Szendi Romulusz nevetve arrébb tol egy propagandistát: vádemelés” - írta a Tisza Párt elnöke.