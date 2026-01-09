Alighogy megszűnt egy eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen, újabbat közölt a rendőrség

rendőrség;Mandiner;kormánypropaganda;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-01-09 16:16:00 CET

Pont most vettek elő egy, a kormánypropaganda által felfújt szeptemberi esetet.

Közleményt tett közzé a honlapján a rendőrség, alig néhány órával azt követően, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa beszámolt arról, hogy megszűntették a vele szemben indított eljárást az engedéllyel tartott fegyvere ügyében és visszakaphatja azt.

A rendőrség valamiért épp most látta időszerűnek elővenni egy tavaly szeptemberi esetet. A nyomozati irat szerint „a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, meglökött egy újságírót.”

Az említett „újságíró” a kormánypárti Mandiner propagandistája volt és épp a nem létező Tisza-adót firtatta, őt tessékelte odébb Ruszin-Szendi Romulusz. Az egyébként lökésnek is nehezen nevezhető mutatvány visszanézhető itt, a videó negyedik percénél.

A rendőrség közleménye szerint a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke „a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.”

Mint írták, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az ügyészségnek.