Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, a jövő héten már 3,434 milliárd forint lesz a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
13 (tizenhárom)
51 (ötvenegy)
56 (ötvenhat)
59 (ötvenkilenc)
Joker: 818533
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1 936 845 forint;
3 találatos szelvény 3103 darab, nyereményük egyenként 18 395 forint;
2 találatos szelvény 86 151 darab, nyereményük egyenként 2485 forint.
A jokeren nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 14 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 3,434 milliárd forint.