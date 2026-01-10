Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, a jövő héten már 3,434 milliárd forint lesz a tét

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-01-10 22:13:00 CET

A 2026 második heti sorsolásán nem sok babér termett a szerencsejátékosoknak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

13 (tizenhárom)

51 (ötvenegy)

56 (ötvenhat)

59 (ötvenkilenc)

Joker: 818533

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1 936 845 forint;

3 találatos szelvény 3103 darab, nyereményük egyenként 18 395 forint;

2 találatos szelvény 86 151 darab, nyereményük egyenként 2485 forint.

A jokeren nem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 14 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 3,434 milliárd forint.