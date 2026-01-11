Lezuhant egy magánrepülőgép Kolumbiában, ismert énekes is életét vesztette

Kolumbia;zuhanás;magánrepülőgép;

2026-01-11 10:04:00 CET

Összesen hat ember halt meg.

Hat ember, köztük a népszerű énekes Yeison Jimenez is életét vesztette, amikor lezuhant egy magánrepülőgép Kolumbia középső részén – közölték a hatóságok. Nincsenek túlélők – nyilatkozta Alvaro Bello ezredes, a kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság vezetője a Caracol Radio helyi adónak.

A közlekedési minisztérium szerint a Medellinbe tartó magánrepülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le a Paipa repülőtér közelében, Boyaca megyében.

A közösségi médiában keringő videókon az látszott, hogy a repülőgép nem tudott magasra felemelkedni, nagy sebességgel lezuhant a kifutópálya végén lévő réten, majd kigyulladt.

Az áldozatok között van Yeison Jimenez. A 34 éves kolumbiai énekes mexikói ihletésű ranchera- és corrido-dalaival vált ismertté, amelyek közül néhányat milliók hallgattak a Spotify-on, valamint a YouTube-on.