VSquare: Úgy tűnik, mintha bejelentésre készültek volna Donald Trump budapesti látogatásáról, de aztán közbejött valami

Budapest;Orbán Viktor;Donald Trump;CPAC;

2026-01-10 22:11:00 CET

A budapesti trumpista rendezvényre, a CPAC Hungaryre, amelyen gyakran szerepelnek szélsőjobboldali politikusok is, legalább az amerikai alelnököt, JD Vance alelnököt próbálják elhozni.

Donald Trump budapesti kampányfellépésének a bejelentésére készülhettek a napokban, de valami közbejött – írja Facebook-oldalán Panyi Szabolcs. A VSquare és a Direkt36 újságírója felidézte, hogy a kormánypropaganda még december 29-én adott hírt róla, hogy 2026. január 8-án nagy hírrel fognak nyilvánosság elé állni a CPAC Hungary 2026 időpontjáról és meghívottjairól. Erről a fő szervező, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője az egyik videójában beszélt, sejtetve azt is , hogy az eddigiektől eltérően nem májusban, hanem márciusban tarthatják a rendezvényt.

– Kormányközeli források régóta beszélnek arról, hogy a lényeg a 2026-os rendezvény lesz, amelyre legalább JD Vance alelnököt el akarják hozni, mégpedig azért, hogy Orbán Viktor mellett kampányoljon. Hogy a CPAC Hungary 2026-ot nem májusban szerveznék – ami mostani tudásunk szerint a választás időpontja után lenne –, hanem a kampány hajrájában, már önmagában egy erős jelzés, hogy mire készülnek – írja Panyi Szabolcs, megjegyezve, hogy a sok milliárd forint magyar adófizetői pénzből gazdálkodó Alapjogokért Központ, mint az amerikai CPAC szélsőjobboldali-trumpista politikai gyűlések magyarországi mutációja az elmúlt években egyetlen valóban fontos republikánus politikust sem tudott Magyarországra csábítani.

Január 7-én, Orbán nemzetközi sajtótájékoztatóján Kőműves Anita a Reuterstől rá is kérdezett, hogy van-e esély arra, hogy a kampányban Trump vagy Vance Magyarországra jön. Erre Orbán így válaszolt: „Hogy az amerikai elnök, vagy valamely magas rangú amerikai vezető érkezik-e Magyarországra, ez valószínűsíthető, mert tavasszal lesznek Magyarországon olyan politikai rendezvények, amelyekre mindig szoktak jönni magas rangú amerikai vezetők” – idézte az újságíró a magyar kormányfőt.

Utóbbi a fentiek szerint nem igaz, ráadásul január 8-án sem volt semmilyen nagy bejelentés, viszont pénteken Orbán Viktor nyilvánosságra hozott egy jó egyhónapos, 2025. december 10-i keltezésű levelet. Ebben Donald Trump megköszöni Orbán Viktor meghívását Magyarországra, de csak annyit ír, hogy stábja kapcsolatba lép Orbánéval az időpont egyeztetése miatt, úgy tűnik azonban, hogy valamiért elmaradt az amerikai elnök útjának a bejelentése.

Panyi Szabolcs feltette a kérdést: Vajon mi történne, ha esetleg Donald Trump munkatársai nem találnak alkalmas időpontot a budapesti látogatásra 2026. április 12. előtt?