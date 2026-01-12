Óriási zakó után is pozitív - Exkluzív interjú Jessica Pegulával

tenisz;

2026-01-12 10:00:00 CET

A világranglista-6., 2024-es US Open döntős amerikai teniszező az elveszített Brisbane-i elődöntője után nyilatkozott a Népszavának.

Nem ez volt élete meccse, 6:0, 6:3-ra kapott ki Marta Kostyuktól, aki dominált a meccsen.

Kitűnő játékkal rukkolt elő, én pedig fáradt, elcsigázott voltam. Az egész mérkőzésen jól helyezte a labdát, talán, ha hamarabb elkapom én is a fonalat, és megállítom a hengert már a második szett elején, jobban megdolgoztatom ezért a győzelemért. Sajnos ez nem az én napom volt.

Az első szett után próbált beszélni a csapatával is, mit kérdezett?

Szerettem volna megnyerni végre az első gémemet, hogy Marta ne véreztessen ki még jobban. Kérdeztem, mit változtassak, milyen stratégiával próbálkozzak. A vége felé már ráéreztem, de túl későn rázódtam bele.

Mi járt a fejében? Hogyan tudja egy ilyen első szett után kihúzni magát a mentális gödörből?

Hát most nem nagyon éreztem, hogy lett volna erőm hozzá… Nem adott sok lehetőséget rá az ellenfelem sem, még az is gondot okozott, hogy megnyerjek egy-egy pontot. Nem igazán voltam fejben ott a mérkőzésen, nála viszont nagyon a helyükre kattantak a dolgok. Adódtak lehetőségeim, de igazán nem tudtam visszakapaszkodni a meccsbe. Nehéz, amikor az ellenfeled éppen túl jó, te pedig nem vagy a legjobb passzban aznap.

Azért visz valamit tovább innen Melbourne-be? Hiszen eljutott az elődöntőig, voltak jó meccsei.

Izgatottan várom az Australian Opent! Igen, ha az elődöntőt nem számítjuk, akkor igazán jó teniszt játszottam itt. Voltak kemény meccseim nagyokat adogató, erősen ütő játékosokkal, és persze nyerni akartam a négy között is, de van ilyen, hogy nem jön össze. Kipróbáltam több dolgot is a pályán így az év elején, hogy lássam, mi működik, jobban tudjam variálni a játékomat.

A legjobb eredménye a negyeddöntő az év első Grand Slam-tornáján, odáig viszont eljutott háromszor is. Hogy érzi, előrébb léphet idén?

Úgy érzem, ha itt ilyen jól ment, akkor Melbourne-ben is borsot törhetek az ellenfeleim orra alá. Persze mérkőzésről mérkőzésre kell haladni, de a cél mindig az, hogy megnyerjem a tornát.