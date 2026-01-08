Megkérdeztük a magyar sportági szövetségeket, mit szólnak az Ukrajnában árulónak tartott Szerhij Bubka meghívásához az Év sportolója-gálára

Szergej Bubka;Év sportolója-gála;

2026-01-08 20:27:00 CET

Csak a vívószövetség reagált megkeresésünkre, amelyben arra voltunk kíváncsiak, mit szólnak a meghívottak ahhoz, hogy a sportolóiknak az orosz hadsereget üzemanyaggal ellátó, hazájában árulónak tartott ukrán Szerhij Bubkával kell színpadra állniuk.

Lesújtó, de egyáltalán nem meglepő eredményt hozott körkérdésünk azok körében, akik meghívást kaptak a jövő hétfői Év sportolója díjátadó gálára. Arra kerestük a választ az év női-, illetve férfi sportolója, valamint a legjobb csapat elismerésre jelöltek között, hogy nem zavarja-e őket, ha Szerhij Bubka személyében olyan ember a díszvendég, akit Ukrajnában hazaárulónak tartanak, amiért üzleti vállalkozása az orosz hadsereg járműveit látja el benzinnel. (Kérdéseinket a sportági szövetségeknek vagy klubcsapatoknak küldtük el.) Bubka fantasztikus sportoló volt, legendás rúdugró, napjainkra távol került attól, hogy legendának lehessen nevezni. Ukrajna az állampolgárságától is megfosztotta Bubkát, amikor kiderült, hogy az ukránok elleni háborúban résztvevő orosz hadsereg az üzleti partnere.

Vasárnap elküldött kérdéseinkre szerdai eddig egyedül a vívószövetségtől kaptunk választ, amelyet változtatás nélkül teszünk közzé: „A Magyar Vívó-szövetség vezetősége meghívottként vesz részt az eseményen. Mivel semmiféle hatásunk és tudomásunk sincs a díjátadó személyére, illetve személyéről, így e témában semmiféle egyeztetést nem folytattunk, és nem is tervezünk a férfi kardcsapattal. Szövetségünk egyébként sportdiplomáciai kérdésekben a Nemzetközi Olimpiai, illetve Paralimpiai Bizottság határozatait tekinti iránymutatónak.”

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megtiltja az orosz és belarusz sportolók részvételét saját hazájuk színeiben a nyári-, illetve a téli játékokon. Az olimpiai sportágak nemzetközi szervezeteinek túlnyomó többsége ugyanígy jár el. A Magyar Vívó-szövetség a nemzetközi szervezet, a FIE tagja. A FIE ettől az évtől engedi a kadét- és ifjúsági korosztályokban az orosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken, a felnőtteknél azonban a NOB-hoz hasonlóan jár el, semleges színekben léphetnek pástra azok az orosz vívók, akik nem támogatják a háborút és nem az orosz hadsereg klubjának, a CSZKA Moszkvának az igazolt sportolói.

A hallgatás ebben az esetben a háború pártolását, egy hazaáruló szereplésének a legalizálását jelenti. Mindenki támogatja a kormányzat ukránellenes, tehát háborúpárti narratíváját, aki nem emeli fel ez ellen a hangját. A honi sportági szövetségek óvatossága (félelme) persze abból a szempontból érthető, hogy ki vannak szolgáltatva a hatalomnak, állami támogatás nélkül működésképtelenek lennének. Ezzel a függőségi viszonnyal él vissza a kormányzat, amikor sportolókat – akik semmi mást nem szeretnének, mint minél jobb eredményeket elérni – olyan helyzetekbe kényszerít bele, amiből nem tudnak jól kijönni.

Ráadásul az elmúlt év legjobbjait „jutalmazza” azzal a hatalom, hogy egy hazaáruló mellett kell mosolyogniuk. Olyan sportemberekről van szó, akik számára alapérték a rivális tisztelete, akik úgy szocializálódtak, hogy az ellenfél nem ellenség és a győzelem a pályán, tiszta küzdelemben dől el. Most pedig egy mocskos játszmába rángatják bele őket, amiből nem tudnak jól kijönni: az állami támogatást tartják meg vagy a gerincüket? Szégyelljék magukat azok, akik ilyen helyzetbe hozták a sportolókat!