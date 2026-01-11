Törölt darab Nemzeti Színházban, plágiumgyanú, zavaros körülmények

Nemzeti Színház;színdarab;plágiumgyanú;Tompa Gábor;

„...a bepróbált, készre csinált előadást valami okból mégsem mutatják be. Hm” – hívta fel a figyelmet Csáki Judit színikritikus december 31-én egy nyilvános Facebook-bejegyzésben, utalva a Eugène Ionesco A király halódik című darabjának eredetileg december 12-ére tervezett, majd elmaradt bemutatójára a Nemzeti Színházban.

A Tompa Gábor rendezésében készült darab bemutatóját betegségre hivatkozva hivatalos közleményben mondta le az intézmény december 5-én, csakhogy azóta a darab sem a januári, sem a februári műsornak nem része már.

Erre hívta fel a figyelmet Csáki Judit, hozzátéve, hogy ismeretlen körülmények miatt ezek szerint a darab teljes egészében elmarad. Azóta több, egymásnak ellentmondó információ jelent meg a háttérben meghúzódó okokról, Csáki Judit a bejegyzésben súlyos szakmai hibákról, kérdéses intézményi döntésekről és több tízmillió forint füstbe ment közpénzről írt, aztán a Revizoron január 9-én megjelent cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy plágiumról – lopásról – van szó, Tompa Gábor, „a kolozsvári színház örökösnek tűnő igazgatója nem bírta kiverni a fejéből a színházában tizenévvel ezelőtt látott Purcarete-rendezést, és arra a megszólalásig, illetve azon is túl hasonlító produkciót” vitt színre.

A Csáki-féle bejegyzést követően a Telex érdeklődött a Nemzeti Színháznál az elmaradt bemutató okairól, a megváltozott műsorról és a darab jelenlegi állapotáról érdeklődött. A Nemzeti Színház válaszában a rendező „hosszabb ideje tartó és elhúzódó betegségére” hivatkozva erősítette meg, hogy a darab határozatlan ideig nem látható majd a színpadán, a további fejleményeket hivatalos felületein közli. A rendező, Tompa Gábor is megszólalt az ügyben, a Kolozsvári Állami Magyar Színházon keresztül (ahol Tompa Gábor vezérigazgatóként tevékenykedik), részletesebben kitérve betegségének súlyosbodására, valamint cáfolva Csáki Judit állítását, amely szerint a darab teljesen kész állapotban lett volna. Tompa Gábor hozzátette, a jelek szerint az előadást Kolozsváron mutatják majd be idővel, új szereposztással és másodsorban kerül majd Budapest egyik színpadára.

Tompa Gábor 1990-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgató főrendezője, az Európai Színházi Unió többször újraválasztott elnöke. Az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál alapítója és igazgatója. Tanított a Kaliforniai Egyetemen, jelenleg színházrendezői osztályt vezet a budapesti Színház-és Filmművészeti Egyetemen.



