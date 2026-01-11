Nagy Ervin csak akkor vitázna Vidnyánszky Attilával, ha Orbán Viktor is vitázik Magyar Péterrel

vita;Orbán Viktor;Vidnyánszky Attila;Nagy Ervin;Magyar Péter;

2026-01-11 21:52:00 CET

Miután Orbán Viktor 2006 óta egyszer sem mert miniszterelnök-jelölti vitára kiállni és egyértelművé tette, hogy most sem fog, így a nyilatkozat azt jelenti, hogy valószínűleg ebből sem lesz semmi.

Levél egy kulturális oligarchának címmel reagált a Facebookon Nagy Ervin Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatójának vita-meghívására, amelyet feltételekkel elfogadott, a feltételek azonban gyakorlatilag azt jelentik, hogy nem lesz belőle semmi.

„Hallom Attila, kiállnál vitázni?! Nofene! A mi kis színházi Darth Vaderünk demokrácianapot tart? Micsoda megtáltosodás a választások előtt!” - írta a színész. Úgy folytatta: „12 év után eszedbe jutott vitázni, eszmét cserélni, véleményeket ütköztetni, ad abszurdum meghallgatni valakit, és érdemben válaszolni annak az embernek, aki reményeid szerint nem tölt majd be fajsúlyos szerepet a magyar kultúrában? Hol volt ez a kegyes vezető, amikor az SZFE hallgatóival kellett volna diskurálni? Hol volt az európai don Vidnyánszky, amikor a teljes magyar független színházat véreztetted ki, és egy komplett színházrendezői generációt száműztél külföldre? Hol volt a vaj szívű karmelitaművész, amikor gazdasági bűnözőre bíztatok egy gyerekszínházat?” - sorolta kérdéseit Nagy Ervin.

A színművész szerint rengeteg lehetőség lett volna a diskurzusra, ha Vidnyánszy Attila valódi szakemberekkel vette volna körül magát, „nem pedig a bólogatók B kategóriás siserehadával”. Nagy Ervin ezt követően kérdések formájában felsorolta további bírálatait, például, hogy szerinte a Nemzeti Színház előadásait jellemzően csak félházak előtt tartják, a színészek munkavédelmi körülményeinek elégtelenségét, felhozta továbbá a Tompa Gábor által jegyzett, de be nem mutatott előadás plágiumbotrányát, s hogy szerinte nem sikerül a nagyszínpadra magyarországi rendezőket meghívni, végül, de nem utolsó sorban pedig, hogy szerinte Vidnyánszky Attila a szakmát kitartó munkával, 12 éve megosztja és szétzilálja, „csak mert nem úgy bántak veled anno, ahogy elvártad volna.”

„Sajnos sérelmeid kisstílű börtönébe ragadtál, amihez aztán rabszolgaként asszisztált ez a szakma, de rohadtul elegünk van már belőle. Sajnállak. Sose tudtatok, és nem is akartatok játszótársaink lenni. Jobban megérte számotokra megsértődve maradni”

- írta Nagy Ervin, aki szerint Vidnyánszky vitaajánlata az Orbán-kormány sugallata volt.

A színész ezután közölte feltételeit: „Elfogadom a vitát természetesen, de előtte Orbán Viktornak kell kiállnia Magyar Péterrel. Ha ez megtörtént, már másnap mehetünk a stúdióba. Nem Kárászhoz, mert propagandistához nem megyek, de Rónai Egonhoz szívesen! Egyébként sok értelmét nem látom” - fogalmazott. Mint ismert, Orbán Viktor 2006-ban, még Gyurcsány Ferenccel szemben állt ki a legutóbb miniszterelnök-jelölti vitára, amit látványosan elveszített, azóta változatos kifogásokkal, de mindig kibújik alóla, Magyar Péterrel szemben is így tett. Vagyis Nagy Ervin posztja ezzel akár elutasításnak is tekinthető.

„Azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha a múlt homályába veszne az a sértett és megosztó szemlélet, ami téged jellemez. Én inkább már azzal az emberrel beszélgetnék, aki a karácsonyi asztalnál veled szemben ül. Az ő szemében már ott vannak Európa fényei, és ez remek lehetőség egy értelmes párbeszéd elindításához” - zárta posztját a színész.