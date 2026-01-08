Vidnyánszky Attila közölte, vállalna egy nyilvános vitát Nagy Ervinnel

Vidnyánszky Attila örömmel állna ki egy nyilvános vitára Nagy Ervinnel – derül ki abból az interjúból, amit a Nemzeti Színház főigazgatója adott Kárász Róbertnek a Másik Oldal nevű YouTube-csatornán.
A hvg.hu beszámolója szerint Kárász Róbert – aki egyébként a DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Tartalomfejlesztésért Felelős Igazgatója – azzal kezdte a beszélgetést, hogy egy rendezvényen azt hallotta Vidnyánszky Attilától, szívesen vitatkozna a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltjeként induló színésszel.
„Így van. Nem tudom, most mennyire eldöntött az, hogy ő lenne – reméljük, hogy nem – az új kulturális miniszter. Nyilatkozgat itt-ott-amott, személyes szempontból is bántót néha, vagy minden egyes alkalommal a szakma kapcsán. Ha ez a szakmaiság, akkor elég ijesztő dolgokat” – válaszolta Vidnyánszky. Majd egy újabb kérdésre, hogy valóban vállalná-e a vitát Nagy Ervinnel, ha azt valaki megszervezné, megerősítette, hogy „persze”. A műsorvezető ezután felajánlotta, hogy tesz rá egy kísérletet, és 2026-ban megpróbálják ezt a vitát megszervezni.
Vidnyánszky a beszélgetésben emellett méltatta az új Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE), amelynek ő maga a kuratóriumi elnöke, és elmarasztalta Pintér Bélát, akit azzal vádolt, hogy nyugatról kap pénzt és az ottani elvárásoknak akar megfelelni.