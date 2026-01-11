Kórházban ápolják Fenyő Miklóst

kórház;Fenyő Miklós;tüdőgyulladás;

A 78 éves zenész tüdőgyulladást kapott.

Kórházban ápolják Fenyő Miklós – derül ki abból a bejegyzésből, amely a rock and roll-énekes és dalszerző Facebook-oldalán jelent meg vasárnap este. E szerint a Hungária egykori frontembere tüdőgyulladást kapott, kórházi kezelés alatt áll. „Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon!” – hangzik a szűkszavú közlemény.

Fenő Miklósnak 2024-ben támadtak már egészségügyi problémái, egy felső légúti fertőzés miatt berekedt, elváltozásokat találtak a hangszálain. Emiatt le kellett mondania az az évi karácsonyi koncertjét – Ez életem legszomorúbb karácsonya – mondta akkor.