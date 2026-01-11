Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
14, 24, 34, 35, 42, 43
Telitalálatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvényből 13 darabot adtak fel, nyereményük egyenként 901 605 forint. 4 találatos szelvényből 1008 darab volt, ők egyenként 11 630 forintot nyertek. A 19 390 darab 3 találatos szelvényért egyenként 3675 forint a nyeremény.
A jövő heti sorsoláson a várható nyereményösszeg egy nyertes esetén már 1,656 milliárd forint lesz.