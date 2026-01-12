Kósa Lajos távoli rokonáé a válságba került agrárcég, rengetegen követelik a pénzüket vagy a telephelyeken tárolt mezőgazdasági terményeiket

mezőgazdaság;agrár;Kósa Lajos;cég;

2026-01-12 07:30:00 CET

A Bászna Gabona Zrt. esetleges csődje közpénzt is érinthet.

A Fidesz egyik országgyűlési képviselőjének távoli rokona a tulajdonosa a csőd közelébe került Bászna Gabona Zrt.-nek - írja a 24.hu.

A portál szerint rengetegen követelik a pénzüket vagy a telephelyeken tárolt mezőgazdasági terményeiket a vállalattól.

A Bászna Gabonát 2018 végén hozták létre, kezdetben kft.-ként működött, majd később zártkörű részvénytársasággá alakult. Az ötmillió forintos jegyzett tőkével alapított vállalkozás 40 százalékos tulajdonrésze Kósa Karolina Évához került, aki Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő testvére, és ezzel a legnagyobb részesedéssel rendelkezett a tagok között. Korábban a politikus édesanyja is közvetett tulajdonosnak számított, azonban később kivált a cégből. A társaság jogi képviseletét Kósa ügyvéd barátjára, Fiák Istvánra bízták, aki kedvező feltételekkel adott tovább egy jelentős bevételt termelő vállalkozást a fideszes politikus volt feleségének. Ezek után nem számított váratlannak, hogy az alapítást követő fél éven belül a Bászna Gabona Kft. 500 millió forint állami hitelt kapott egy mátészalkai nagyberuházás megvalósítására - számoltak be róla korábban.

Mivel ez a kötelezettség a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Hitelbiztosítéki Nyilvántartása szerint jelenleg is fennáll, felmerül annak a lehetősége, hogy a Bászna Gabona esetleges csődje közpénzt is érinthet. A hitelfelvételt követően a cég részvénytársasággá alakult, legnagyobb részvényese továbbra is Kósa Karolina Éva maradt, aki 48 millió forintos pénzbeli hozzájárulással rendelkezett, majd 2021-ben eladta részesedését Szilágyi Gábornak, a társaság vezérigazgatójának.

Bár idővel előbb Kósa Lajos édesanyja, majd testvére is kivált az agrárcégből, a vállalkozás kapcsolata a fideszes politikus rokonságával nem szakadt meg. A Szilágyi és a Kósa család közötti rokoni szálakat Debreczeni Tibor írta le naplójában egy 2016-os családi esemény kapcsán, amelyet Szamosszegen tartottak. A visszaemlékezés szerint az ünnepséget Szilágyi János és felesége, Borbás Pálma szervezte, aki a cégadatok alapján Szilágyi Gábor édesanyja.

A rokoni összefonódásról egy agrárüzlet kapcsán lapunk is beszámolt.

A portál kereste a fideszes politikust is, aki amit megtudta, hogy honnan keresik azt mondta a 24 újságírójának, hogy ezt a számot felejtse el, mert ezen sosem beszélt újságíróval és nem is fog - majd bontotta a vonalat.