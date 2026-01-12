Váltóhiba és gázolás nehezíti meg a vonattal közlekedők életét ezen a hétfő reggelen

A Déli pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál 10-30 perccel hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra lehet számítani váltóhiba miatt - közölte hétfő reggel a Magyar Államvasutak (MÁV).
A székesfehérvári vonalon valamennyi InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.
A meghibásodás miatt a martonvásári Z30-as vonatok Martonvásár - Budapest-Kelenföld között közlekednek. A Déli pályaudvar - Százhalombatta közötti S40-es vonatok és a tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek. Ugyancsak nem közlekedik a Veszprémből 8.32-kor a Déli pályaudvarra induló Bakony InterCity. Itt az utasok Székesfehérvárig pótlóbusszal utazhatnak, majd innen már közlekedik Budapest felé a vonat.
Az Eger - Füzesabony vonalon is hosszabb eljutásra és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani egy baleset miatt: az Egerből 5 órakor a Keleti pályaudvarra elindult Agria InterRégió Füzesabony előtt elütött egy embert. Emiatt Füzesabony - Maklár között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A helyszínelés idejére Füzesabonyban, a Szihalmi úti vasúti átjáróban is szünetel a közúti forgalom.
A vasúttársaság szerint az Egerből Budapestre tartó járatoknál kimaradó járatok is előfordulhatnak, Vámosgyörktől a Mátra InterRégiókat javasolják. Az Agria InterRégiók helyett Füzesabony és Eger között pótlóbuszok közlekednek.