Fényes nappal a játszótéren erőszakoskodott egy pedofil egy kisfiúval, tíz évre fegyházba küldenék

18+;pedofil;szexuális erőszak;játszótér;

2026-01-12 10:03:00 CET

Hosszan gyötörte áldozatát, akivel később közölte, hogy senkinek se szóljon a történtekről.

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki egy kisfiúval erőszakoskodott egy játszótéren - olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség hétfői tájékoztatásában.

Az eset 2025 márciusában, egy meg nem nevezett, Vác melletti településen történt. Itt a férfi az általa ismert kisfiút megpofozta, majd egyszer lábon rúgta. A gyermek elindult a közeli büfé felé, majd a sportpályához tartozó játszótérre ment, ahová követte a vádlott. A férfi a kisfiút egy mászókához hívta, ahol letolta a nadrágját, és a gyermeket szexuálisan molesztálta. A férfi még pénzt is felajánlott, ha megteszi, amire kéri.

Ezt követően a libikóka-hajóhoz hívta a férfi, ahol a kisfiút újfent szexuális cselekményre próbálta rávenni, de ez a gyerek ellenállása miatt nem sikerült. A feltételezett elkövető fogdosni kezdte áldozatát, aki ekkor sírni kezdett és segítségért kiabált. Erre a férfi többször arcon ütötte, majd felszólította, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

A gyerek a szüleinek elmondta a történteket, akik feljelentést tettek a rendőrségen. A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról az, hogy a bíróság 10 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.