Gyilkosság Angyalföldön: Letartóztatták a fitneszmodell megölésével gyanúsított férfit

A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2026. február 9-ig – elrendelte egy férfi letartóztatását, akit emberölés bűntettével gyanúsítanak. A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölte ki.

A megalapozott gyanú szerint a férfi a bűncselekmény elkövetését megelőzően elhatározta, hogy

egy prostituált megölése útján pénzt szerez, azért, hogy majd a bűncselekményből származó összegből illegális fegyvert vásároljon és azzal – meg nem nevezett politikusok sérelmére – további élet- és testi épség elleni bűncselekményeket kövessen el.

A nő – miután egy erre specializálódott internetes oldalon hirdette magát – 2026. január 5-én szexuális szolgáltatás nyújtása céljából fogadta a gyanúsítottat, aki kifejezetten azért ment XIII. kerületi lakására, hogy ott a nő megölése árán annak értékeit megszerezze.

A találkozó alkalmával a gyanúsított egy késsel több alkalommal testszerte megszúrta a nőt és egyéb módon is bántalmazta őt. A nő az elszenvedett sérülések következtében a helyszínen életét vesztette.

Ezután a gyanúsított a lakásban értéktárgyak után kutatott: ennek során magához vette a nő mobiltelefonját és egy pár vezeték nélküli fülhallgatóját, egy iPad-et, valamint egy fekete színű kabátot, majd ezekkel az értékekkel távozott a lakásból.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a terhelt jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás befolyásolása, továbbá a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében indítványozta a terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította,

hogy bár a gyanúsított személyi körülményei kedvezőek, de a viselkedése az aktuálisan észlelhető mentális zavara miatt kiszámíthatatlanná válhat, továbbá a kiszabható büntetés mértékében rejlő fenyegetettség is olyan súlyú, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye reális feltételezés.

Mivel a gyanúsított a bűncselekmény elkövetése után annak nyomait megkísérelte eltüntetni – a magával vitt hátizsákot, benne a cselekmény elkövetésekor viselt, vérrel szennyezett kabátjával és egyéb, szintén szennyezett ruhadarabjaival elrejtette –, esetében a bizonyítás meghiúsításának, illetve megnehezítésének a veszélye is megállapítható.

Emellett a bizonytalan egzisztenciális helyzetét, az otthonában feltalált tárgyakat, a vizsgált bűncselekmény elkövetésének a körülményeit, valamint a gyanúsított jelenlegi pszichés állapotát tekintve az is megalapozottan feltételezhető,

hogy a gyanúsított a személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedés elrendelésének a hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

E tényeket figyelembe véve a bíróság úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsított vonatkozásában kizárólag letartóztatással biztosíthatók, enyhébb korlátozás alkalmazásához szükséges önkéntes jogkövetés részéről nem feltételezhető. A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt pszichiátriai kezelése szükséges, ezért a bíróság a letartóztatást az IMEI-ben rendelte végrehajtani.

A végzés végleges.