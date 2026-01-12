Ismert politikusok is szerepelhetnek a budapesti parkfenntartói biznisz vádiratában

Budapest;üzlet;korrupciógyanú;vádirat;parkfenntartás;

2026-01-12 14:48:00 CET

A parlamenti választás után minden kiderül.

Májusig meghosszabbították a nyomozást abban a büntetőügyben, amely a fővárosi parkfenntartó-bizniszként vált ismertté a nyilvánosságban - írja a Baranya Vármegyei Főügyészség közlésére hivatkozva a 444.

A portál szerint ez a válasz azért is váratlan, mivel három hónappal korábban, október közepén még azt közölték az ügy állásáról, hogy a nyomozás lezárult, és az ügyészség rövid időn belül dönt a vádemelés kérdésében.

A három hónapos időtáv jelentős, különösen úgy, hogy egyik forrásuk szerint a politikai ciklusokon és oldalakon átívelő parkfenntartó monopólium ügyében a vádemelési javaslat gyakorlatilag elkészült. A kérdés a nyilvánosság számára is lényeges, mivel az eljárás több fővárosi kerület vezetését is érintheti, kormánypárti és ellenzéki oldalon egyaránt. A nyomozás meghosszabbítása miatt azonban az csak a 2026-os országgyűlési választások után derülhet ki a bíróságon, pontosan kiket és milyen tartalommal érint a végleges vádirat.

Az ügyet még 2020-ban tárta nyilvánosság elé a Szabad Európa. Kerényi György háromrészes cikksorozatban mutatta be, hogy Budapesten több kerületben ugyanaz a négy cég nyeri rendszeresen a parkfenntartási és kertészeti közbeszerzéseket. A cikkek szerint ezek a vállalkozások nem önállóan működnek, hanem egyetlen, egymással összefonódó céghálót alkotnak, amely a fővárosi parkfenntartási piacot uralja. A háttérben egy olyan üzletember áll, aki céges kapcsolatok révén összefüggésbe hozható Tasnádi László volt fideszes államtitkárral, valamint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési képviselőjének, Molnár Zsoltnak a feleségével. A háttérember Z. Zsolt, akit a Szabad Európa korábbi cikksorozata már megnevezett, ugyanakkor a nyomozás ekkor még nem indult el. A cikksorozat megjelenését követően évekkel később tartóztatták le az ügy kulcsfiguráját, aki ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás, ám előbb házi őrizetbe került, majd később valamennyi kényszerintézkedést megszüntették vele szemben.

A cégháló 2019 előtt, politikai ciklusoktól függetlenül működött Budapesten. Például a XIV. kerületben a 2010-2014 közötti fideszes ciklusban is ugyanazok a cégek kapták a parkfenntartási megbízásokat, évente mintegy 450 millió forint értékben, amelyeket később az ellenzéki vezetés is fenntartott. Hasonló konstrukció több más kerületben is működött, miközben Z. Zsolt céges kapcsolataiban Molnár Zsolt felesége mellett Tasnádi László, Pintér Sándor volt államtitkára is megjelent.

2025 októberében a pécsi ügyészség még azt közölte, hogy a nyomozás lezárult, és „az ügyészség rövid időn belül dönt a vádemelés kérdésében”. 2026 elején azonban kiderült, hogy az eljárást májusig meghosszabbították, arra hivatkozva, hogy a pécsi parkfenntartási ügy összefüggésben áll a Központi Nyomozó Főügyészségen folyó óbudai vesztegetési nyomozással, ezért további dokumentumok beérkezésére várnak.