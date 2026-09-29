Kiengedték a rács mögül a parkfenntartási ügyben vesztegetéssel gyanúsított Őrsi Gergelyt

Budapest II. kerületének a polgármesterét négy hónap letartóztatás után bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság. Ugyanígy döntöttek a korrupciós ügy többi terheltjéről, köztük a szintén volt II. kerületi polgármesterről, a fideszes Láng Zsoltról és Molnár Zsoltról, az MSZP egykori pártigazgatójáról, volt országgyűlési képviselőről.