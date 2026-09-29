Iványi Gábor is felszólalt a parkfenntartási ügyben vesztegetéssel gyanúsított független polgármester mellett.
Budapest II. kerületének a polgármesterét négy hónap letartóztatás után bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság. Ugyanígy döntöttek a korrupciós ügy többi terheltjéről, köztük a szintén volt II. kerületi polgármesterről, a fideszes Láng Zsoltról és Molnár Zsoltról, az MSZP egykori pártigazgatójáról, volt országgyűlési képviselőről.
Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő október 4-ig marad rács mögött.
A korábbi polgármester nem számít arra, hogy előállítják.
Ezt utólag csak akkor lehetne felmondani, ha a cég rosszul végezné a munkáját vagy nem teljesítené, amit vállalt.
A politikus jelezte, hogy már kiszabadultak a parkfenntartási botrány középpontjában álló kétes cég befolyása alól.
Sajtóértesülések szerint legalább négy szálon fut az a korrupciós ügy amelyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat is meggyanúsítottak. Eszerint a parkfenntartáson túl fiktív számlák, megbízásokkal tisztára mosott vesztegetési pénzek, módosított építési szabályzatok is előkerültek.
Ezért a védő és korábbi MSZP-s, jelenleg független politikus, akinek egyébként a letartóztatását is kezdeményezték, panasszal élt a gyanúsítás ellen.
A volt MSZP-s Molnár Zsolt mellett Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és fideszes elődje, Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezték.
Nem tudni, hány embert vettek őrizetbe. Azt sem tudni, milyen bűncselekményekkel gyanúsítják őket.
A parlamenti választás után minden kiderül.
Tavaly novemberben nettó 2,28 milliárd forint értékű szerződést kötött városüzemeltetési, parkgondozási feladatok ellátására a Pannon Park Forest Kft.-vel.