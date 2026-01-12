Éles licitverseny után eladta az állam az egykori Árpád kórházat

árverés;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;licit;Árpád kórház;

2026-01-12 16:50:00 CET

A három pályázótól összesen 66 ajánlat érkezett az ingatlanegyüttesre.

Eladta az egykori Árpád kórházat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV), az ingatlanra kiírt árverésen komoly licitháború alakult ki a három pályázó között, akik végül a bő másfélszeresére srófolták fel az árat – írja a G7.

Az újpesti, egykor kórházként üzemelő ingatlanegyüttest jó ideje árulja az MNV, már 2024 elején is írtak ki rá aukciót, ám akkor nem sikerült értékesíteni. A közel egyhektáros telken nyolc épület van, amelyek közül négy többszintes, alapterületük pedig együttesen közel 6000 négyzetméter. A kiírásban úgy fogalmaztak, hogy „a felépítmények … használaton kívüliek, műszaki és esztétikai állapotuk közel azonos, felújítandó-gyenge”.

Szűk két éve az MNV még 1,44 milliárd forintért hirdette meg a kórházat, ám akkor ennyiért senki nem vette meg. Mostanra a kikiáltási árból több mint 300 millió forintot engedtek, ám akkora volt az érdeklődés, hogy az utolsó ajánlat a 2024-es kikiáltási árat is jelentősen meghaladta. A portál szerint

a kórház végül 1,74 milliárd forintért kelt el. Az árverésen a három pályázótól összesen 66 ajánlat érkezett, és előfordult, hogy a konkurensek percenként többször is egymásra licitáltak.

A G7 megjegyzi, bár a kórház árverését az MNV-nél valószínűleg sikerként könyvelték el, nem ez volt a legnagyobb hasonló ügylete a vagyonkezelőnek január első napjaiban. Sikerült ugyanis eladni egy Budapest belvárosában, a Parlament közvetlen közelében található irodaházat is, amit jelenleg is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal használ. Az összesen közel 7000 négyzetméter alapterületű, ötszintes épületért egy ajánlat érkezett, az is a 6,5 milliárd forintos kikiáltási áron. Az irodaházat itt is a jelenlegi állami bérlővel együtt adta el az MNV, a vevőnek vállalnia kellett, hogy egészen addig biztosítja a NAV számára a további, változatlan feltételek melletti használatot, amíg az adóhatóság új irodakomplexumba nem költözik. Erre legkésőbb 2027. június végéig lesz ideje.