Éles licitverseny után eladta az állam az egykori Árpád kórházat

Eladta az egykori Árpád kórházat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV), az ingatlanra kiírt árverésen komoly licitháború alakult ki a három pályázó között, akik végül a bő másfélszeresére srófolták fel az árat – írja a G7.
Az újpesti, egykor kórházként üzemelő ingatlanegyüttest jó ideje árulja az MNV, már 2024 elején is írtak ki rá aukciót, ám akkor nem sikerült értékesíteni. A közel egyhektáros telken nyolc épület van, amelyek közül négy többszintes, alapterületük pedig együttesen közel 6000 négyzetméter. A kiírásban úgy fogalmaztak, hogy „a felépítmények … használaton kívüliek, műszaki és esztétikai állapotuk közel azonos, felújítandó-gyenge”.
Szűk két éve az MNV még 1,44 milliárd forintért hirdette meg a kórházat, ám akkor ennyiért senki nem vette meg. Mostanra a kikiáltási árból több mint 300 millió forintot engedtek, ám akkora volt az érdeklődés, hogy az utolsó ajánlat a 2024-es kikiáltási árat is jelentősen meghaladta. A portál szerint
a kórház végül 1,74 milliárd forintért kelt el. Az árverésen a három pályázótól összesen 66 ajánlat érkezett, és előfordult, hogy a konkurensek percenként többször is egymásra licitáltak.
A G7 megjegyzi, bár a kórház árverését az MNV-nél valószínűleg sikerként könyvelték el, nem ez volt a legnagyobb hasonló ügylete a vagyonkezelőnek január első napjaiban. Sikerült ugyanis eladni egy Budapest belvárosában, a Parlament közvetlen közelében található irodaházat is, amit jelenleg is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal használ. Az összesen közel 7000 négyzetméter alapterületű, ötszintes épületért egy ajánlat érkezett, az is a 6,5 milliárd forintos kikiáltási áron. Az irodaházat itt is a jelenlegi állami bérlővel együtt adta el az MNV, a vevőnek vállalnia kellett, hogy egészen addig biztosítja a NAV számára a további, változatlan feltételek melletti használatot, amíg az adóhatóság új irodakomplexumba nem költözik. Erre legkésőbb 2027. június végéig lesz ideje.Az önkormányzat sem tudott arról, hogy az állam elárverezi az újpesti Árpád Kórház épületét