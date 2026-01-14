korrupció;kormánypropaganda;hazugságok;Orbán Ráhel;

2026-01-14 06:00:00 CET

Az új esztendő első heteiben sokan próbálják meg jellemezni az elmúlt évet, keresik az év szavát, mondását, legnagyobb tettét, legkiemelkedőbb emberét. Én 2025-re visszatekintve a legfontosabbnak azt látom: a hatalom emberei átléptek egy határt – már a látszatra sem ügyelnek.

Ennek világos példája volt, amikor Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya büszkén mutogatta Tiborczcal közös legújabb szerzeményüket, a görgetegi Széchenyi-kastélyt, amelyet félmilliárd forintért vásárolt saját földbirtoka övez. Tette ezt annak az évnek a végén, amikor édesapja a NER rohamcsapataival végső, megsemmisítő csapást mért „a legnagyobb magyar” életművére, a Magyar Tudományos Akadémiára.

Emlékszem, jó pár évvel ezelőtt Ráhel a facebookon szólította fel a szociális médián őt követőket, hogy tiszteljék az édesapját. Miért is? Mert „apukám azt mondta mindig, ne azt kérdezd, mit kaphatsz a hazádtól, hanem hogy mit adhatsz neki”. Ezt ugyan John F. Kennedy mondta Amerikára vonatkoztatva, de Ráhel már akkor megkaparintotta, ami tetszett neki, legyen ez grófi kastély, világhírű szálloda, vagy akár csak egy jól hangzó bonmot.

Az Orbán gyerekek nem mentegetőznek és nem is próbálják kicsinyíteni vagyonukat: nekik ez jár, amúgy is „saját lábon állva”, saját tehetségükből szerezték. Bárki utánuk csinálhatja. Mostanában a miniszterelnök rablott vagyonának elleplezése az idősebb családtagok reszortja: Orbán papa nevezi félig kész mezőgazdasági üzemnek a mindenki számára látható hatvanpusztai kastélykomplexumot és hazudtolja meg azokat, akik arrafelé zebrákat és egyéb nem éppen őshonos állatokat láttak. Fenyegetőzik is, hogy bepereli a rágalmazókat, de nem teszi, jól tudja ő, miért.

Orbán anyuka gyengédebb húrokat penget: meghatódva emlékezik, milyen okos gyerek is volt az ő fia már az óvodában, hogyan tisztelték, szerették a társai, mennyire hallgattak rá. Üzenet ez is: az anyai szív szól a nagyanya korú harcosokhoz. Lévai Anikó, az ország egyik legnagyobb földbirtokának tulajdonosa – azért ez is szép teljesítmény alig pár hónapnyi munka után – a szegényeknek gyűjt adományokat. Osztogatja is a kis csomagokat, emlegeti a jóistent, nem fukarkodik a kenetteljes, szép szavakkal.

2025 végi hír, hogy a miniszterelnökhöz köthető polgári kör nyerte meg a Szerencsejáték Zrt. legnagyobb támogatását, de jutott jócskán a parlamenti imacsoportnak is. Minek pénz az imádkozásra, hiszen azt ingyen is lehet, kérdezhetnénk, de őszinte választ úgysem kapnánk. Viszont Pataky Attila jócskán részesedett a támogatásból, ahogy a többi fideszes szórakoztató művész is, nem sajnáljuk tőlük, megdolgoznak érte. Miniszterelnökünk rég túllépett a „ne mi nyerjük a legtöbbet” álságos jelszaván, nem szégyenlősködik, ahogy a csapata sem. Hazavisznek mindent, amit lehet, ki tudja, mit (nem) hoz a holnap.

A baráti oligarchakör sem fárasztja magát a látszat megőrzésével. Lázár csődügyi vasútminiszter gyermekeinek nevén luxusingatlanok vannak bejegyezve, és ha a fiúknak kedvük támad elmenni valahova, közpénzen fizetett autó és sofőr áll a szolgálatukra. Rogán feleségén egy lakás árának megfelelő értékű ékszer, márkás óra, briliánsokkal kirakott krokodilbőr táska látható, amikor kiszáll luxusautójából.

Mészáros a hitvesével általában a világ legdrágább szállodáiban tölti az ünnepeket, és ha véletlenül itthon vannak, hozzájuk jönnek dollármilliókért fellépni a világsztárok. A NER Csörgő Csulija – Mészáros nemessége csak másfél évtizedes, nem jár ki neki a régimódi írásmód – Rozikájával, a szőke tévés nővel nem a prímásnak int, hanem Ricky Martinnak, de a hangszórókból akkor is a magyar vidék haláltánca, az Ég a kunyhó, ropog a nád szól, ha a Dom Perignontól berúgott horda nem is hallja, vagy ha hallja, kultúra és intelligencia hiányában nem érti.

A propagandában is átlépték a határt: a lódítás és a szemenszedett, aljas hazugság határát. Orbán szerint nem világos, tőlünk keletre ki támadott meg kit. A harkiviak pontosan tudták. Vitalij Szkakun ukrán tengerészgyalogos is, aki 2022. február 24-én saját magával együtt felrobbantotta a Henyicseszk-hidat. Mártírhalála nem érte el a célját, nem tudta feltartóztatni az oroszok előrenyomulását. A valóságot lábbal tipró kormánypropagandában Zelenszkij a fő gonosz – az aljamédia bőszen emlegeti zsidóságát is –, és Orbán mély tiszteletének tárgya, Putyin a hazáját védő ártatlan hős.

A magyarországi plakátháború legvisszataszítóbb terméke az aranyvécés, amely azt kívánja elhitetni a nézőkkel, hogy az ukránok ellopják és eszelős luxusra fordítják az uniós segélyeket. Ennek az alapja egy Viktor Janukoviccsal kapcsolatos mendemonda. 2010-ben Janukovicsot, a börtönviselt vízvezetékszerelőt Putyin megtette Ukrajna miniszterelnökének, majd elnökének. Ő építtetett magának egy 3600 négyzetméteres palotát két milliárd dollárból. Erről híresztelték, hogy még a szaniter berendezések is színaranyból készültek benne.

Viktor Janukovicsot az ukránok 2014-ben elkergették, azóta Oroszországban él. Palotáját ma "A korrupció múzeumának" nevezik, bárki meglátogathatja. Aranyozott bútorok, kitömött alligátorok, hatalmas Swarovski kristály csillárok diszítik az épületet, a falakon pedig a mérsékelten sem jóképű Janukovics portréi és a róla készült aktképek. Van itt sok gusztustalan dolog, de aranyvécé nincsen – ezt olyanoktól tudom, akik végigjárták a palotát. A Janukovicsnak tulajdonított, de soha nem létező aranyvécével a megtámadott országot vezető Zelenszkij hitelét rontani – dermesztően aljas propagandafogás.

A 2024-es kegyelmi botrány óta már ritkábban emlegetik a kormánypropagandában a kereszténységet mint Orbán kormányának erkölcsi fundamentumát. Az Isten, haza, család hármas jelszava önnön paródiájává vált a kórházban hagyott újszülöttek, a gyermekotthonokban megerőszakolt gyermekek és a prostitúcióra kényszerített serdülők valóságának hátterében. Az eddig a Fidesz-KDNP hatalmat nyíltan támogató és ezért óriási ingatlan és közpénz ajándékokat elnyerő keresztény egyházfők is a szokásosnál visszafogottabban viselkedtek a karácsonyi áldásosztás során.

Fabiny Tamás evangélikus püspök 2025-ös karácsonyi prédikációjában viszont egyenesen arra figyelmeztetett, hogy Isten nem a palotában, hanem a kunyhóban van jelen, és ez igaz a Szőlő utcára is. „Ezt különösen szem előtt kell tartanunk, amikor Heródes verőlegényei megjelennek javítóintézeteinkben”.

Kíváncsi lennék, értettek-e a szóból Heródes és verőlegényei. Gyanítom, nem, de mindegy is, ők már amúgy is régen átlépték az emberiesség végső határait.

A szerző nyelvész.