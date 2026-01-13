Tűz ütött ki a budapesti Fazekas Gimnáziumban, kiürítették az iskola épületét

tűz;tűzeset;Fazekas gimnázium;Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium;

2026-01-13 12:04:00 CET

A tűzoltók a helyszínen, megérkeztek az EON szakemberei, a kárelhárítás elkezdődött és várhatóan késő délutánra ér véget – tájékoztatott Pikó András józsefvárosi polgármester.

„Az elektromos hálózatában keletkezett meghibásodás miatt ki kellett üríteni a Fazekas Gimnázium épületét” – közölte kedd délelőtt Pikó András józsefvárosi polgármester a Facebook-oldalán.

A városvezető tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. „A tűzoltók a helyszínen, megérkeztek az EON szakemberei, a kárelhárítás elkezdődött és várhatóan késő délutánra ér véget” – írta Pikó, hozzátéve, hogy a környék több épületében is áramkimaradás van.

A polgármester posztjában azt is közölte, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat munkatársai a helyszínen segítenek, a diákok és a tanárok előtt pedig megnyitották „a polgármesteri hivatal meleg tárgyalóit”, meleg teát és kávét biztosítanak számukra.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Telex érdeklődésére azt mondta, hogy az alagsorban keletkezett a tűz: az iskola alatti transzformátorállomás gyulladt ki, emiatt érkezett tűzjelzés, ezután a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.