Beneš-dekrétumok: Magyar Péter válaszolt a nyílt levelét bíráló szlovák államfőnek

Robert Fico;Szlovákia;Benes-dekrétumok;nyílt levél;Peter Pellegrini;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-13 09:59:00 CET

„Önnek jogában áll és kötelessége is minden Szlovákiában élő embert képviselni, beleértve a felvidéki magyarokat is” – üzente Peter Pellegrininek a Tisza Párt elnöke.

„Sem Magyarország, sem Európa nem fogja elfogadni, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva Szlovákia földeket kobozzon el a magyar honfitársainktól. Ahogy az sem elfogadható, hogy Ön egy olyan jogszabályt írt alá, amely féléves börtönnel fenyegeti azokat, akik kritizálni merik a Beneš-dekrétumokat” – közölte Magyar Péter kedd reggel a Facebook-oldalán, válaszul Peter Pellegrini szlovák államfő nyilatkozatára.

Az ügy előzménye, hogy a Tisza Párt elnöke Robert Ficónak címezve nyílt levelet írt a pozsonyi parlament által elfogadott törvénymódosítás miatt, amely legfeljebb 6 hónapig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti a második világháborút követően elfogadott Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.

„Szlovákia köztársasági elnökeként megmondom nyíltan: sértés számomra, hogy a leendő, lehetséges magyar miniszterelnök levelet ír – nem nekem, hanem a kormányfőnek –, Szlovákiát pedig Felvidéknek nevezi” – reagált a nyílt levélre Peter Pellegrini szlovák államfő hétfőn. Magyar Péter a levelében egyébként csupán egyszer használta a Felvidék szót, mégpedig „felvidéki magyarok” kontextusban, a teljes mondat így hangzik: „Nem születhetnek provokatív, a jogállam és a demokrácia alapjait kikezdő törvények, amelyeket a felvidéki magyarok nyílt fenyegetésként élnek meg”.

A Tisza Párt elnöke most a közösségi oldalán reagált Pellegrini nyilatkozatára. Szerinte a Ficónak írt nyílt levelében felvetett valódi problémákra a szlovák államfő érdemben nem reflektált. „Ön is tudja, hogy a XXI. században nincs helye a kollektív bűnösségen alapuló jogszabályoknak. A közös Európa célja többek között az, hogy a felvidéki magyarok békében és a magyarságukat megőrizve élhessenek szülőföldjükön. (…) Önnek jogában áll és kötelessége is minden Szlovákiában élő embert képviselni, beleértve a felvidéki magyarokat is” – írta, hozzátéve, hogy az ő kötelessége pedig kiállni minden magyarért, éljenek bárhol is a nagyvilágban.

„Ahogy bizonyára tudja, a Magyarországon élő szlovák származású magyar állampolgárok megbecsült tagjai a magyar társadalomnak, soha semmilyen hátrány nem éri őket. Ugyanezt várjuk el Önöktől a magyar származású szlovák állampolgárok kapcsán”

– üzente Magyar Péter.

Jelezte továbbá, hogy a földrajzi tájegységek nevét ezentúl is úgy fogja hívni, ahogy a szüleitől tanulta és ahogy ezer éve hívjuk, „ahogy a 11 magyar uralkodó megkoronázásának helyet adó fővárosukat is Pozsonynak hívja minden magyar ember”. Szerinte ugyanakkor mind Szlovákiának, mind Magyarországnak érdeke a „jószomszédi viszony” fenntartása és a Visegrádi Négyek szövetségének megerősítése, ezért már most közölte, hogy a kormányváltás után várja Pellegrinit és Ficót „egy magas szintű egyeztetésre Budapestre”.