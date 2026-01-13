Beneš-dekrétumok: Magyar Péter válaszolt a nyílt levelét bíráló szlovák államfőnek

„Sem Magyarország, sem Európa nem fogja elfogadni, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva Szlovákia földeket kobozzon el a magyar honfitársainktól. Ahogy az sem elfogadható, hogy Ön egy olyan jogszabályt írt alá, amely féléves börtönnel fenyegeti azokat, akik kritizálni merik a Beneš-dekrétumokat” – közölte Magyar Péter kedd reggel a Facebook-oldalán, válaszul Peter Pellegrini szlovák államfő nyilatkozatára.
Az ügy előzménye, hogy a Tisza Párt elnöke Robert Ficónak címezve nyílt levelet írt a pozsonyi parlament által elfogadott törvénymódosítás miatt, amely legfeljebb 6 hónapig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti a második világháborút követően elfogadott Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.„Ha nem írja alá, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét” – Orbán Viktor helyett Magyar Péter írt levelet a szlovák kormányfőnek a Beneš-dekrétumok miatt
„Szlovákia köztársasági elnökeként megmondom nyíltan: sértés számomra, hogy a leendő, lehetséges magyar miniszterelnök levelet ír – nem nekem, hanem a kormányfőnek –, Szlovákiát pedig Felvidéknek nevezi” – reagált a nyílt levélre Peter Pellegrini szlovák államfő hétfőn. Magyar Péter a levelében egyébként csupán egyszer használta a Felvidék szót, mégpedig „felvidéki magyarok” kontextusban, a teljes mondat így hangzik: „Nem születhetnek provokatív, a jogállam és a demokrácia alapjait kikezdő törvények, amelyeket a felvidéki magyarok nyílt fenyegetésként élnek meg”.„Megmondom nyíltan: sértés számomra” – Reagált Magyar Péter nyílt levelére a szlovák államfő
A Tisza Párt elnöke most a közösségi oldalán reagált Pellegrini nyilatkozatára. Szerinte a Ficónak írt nyílt levelében felvetett valódi problémákra a szlovák államfő érdemben nem reflektált. „Ön is tudja, hogy a XXI. században nincs helye a kollektív bűnösségen alapuló jogszabályoknak. A közös Európa célja többek között az, hogy a felvidéki magyarok békében és a magyarságukat megőrizve élhessenek szülőföldjükön. (…) Önnek jogában áll és kötelessége is minden Szlovákiában élő embert képviselni, beleértve a felvidéki magyarokat is” – írta, hozzátéve, hogy az ő kötelessége pedig kiállni minden magyarért, éljenek bárhol is a nagyvilágban.
„Ahogy bizonyára tudja, a Magyarországon élő szlovák származású magyar állampolgárok megbecsült tagjai a magyar társadalomnak, soha semmilyen hátrány nem éri őket. Ugyanezt várjuk el Önöktől a magyar származású szlovák állampolgárok kapcsán”
– üzente Magyar Péter.
Jelezte továbbá, hogy a földrajzi tájegységek nevét ezentúl is úgy fogja hívni, ahogy a szüleitől tanulta és ahogy ezer éve hívjuk, „ahogy a 11 magyar uralkodó megkoronázásának helyet adó fővárosukat is Pozsonynak hívja minden magyar ember”. Szerinte ugyanakkor mind Szlovákiának, mind Magyarországnak érdeke a „jószomszédi viszony” fenntartása és a Visegrádi Négyek szövetségének megerősítése, ezért már most közölte, hogy a kormányváltás után várja Pellegrinit és Ficót „egy magas szintű egyeztetésre Budapestre”.Több százan tüntettek a budapesti szlovák nagykövetség előtt Beneš-dekrétumok ellenMagyar Péter szerint gyalázatos és megbocsáthatatlan Orbán Viktor hallgatása a fenyegetett felvidéki magyarok ügyében