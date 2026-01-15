Idris Elba felszállt a berlini metróra, hogy tömör iróniával leszámoljon mindenkivel

sorozat;leszámolás;Apple;Idris Elba;

2026-01-15 15:29:00 CET

Az eltérítés, második évadban az írók csavartak a sztorin, illetve visszahoztak kedvelhető régi karaktereket, akikre meg nem volt szükségük, azokat profin mellőzik.

Nincs mese, a televíziós sorozatok boomjának egyik legfontosabb szereplője a szebb napokat látott Fox csatorna 2001 és 2014 között szuperprodukciója, a 24 volt. Elképesztő sok mindent vezetett be a kis képernyők dramaturgiájába, éppen a sokat kritizált jelen idő alkalmazását, azaz, hogy mindegy egyes epizód egy óra (45 perc plusz reklám) történéseit mesélte el és egy évad huszonnégy órát ölelt fel. Jack Bauer terrorelhárító szövetségi ügynöknek aztán jó sok legrosszabb napja lett és bár többen próbálták koppintani a formulát, emlékezetes dolog nem sült ki se a kis-, se nagyvásznon. Amit nem vettek sokan figyelembe, hogy a 24 sikere nagyrészt a főszerepet alakító Kiefer Sutherlandon múlt, viszont ezt felfedezte a nemrég lovaggá ütött Idris Elba, aki színészként és producerként azzal állat elő az Apple-nél, hogy azért ő megpróbálná a formulát, ám a ő által megszemélyesített Sam Nemson érzékenyebb, csavarosabb gondolkodású sokkal drámaibb és kevésbé golyóálló, mint a nagy előd.

Az eltérítés (H/jack) első évada végül 2023-ban landolt a streamingszolgáltatóknál és mivel jelentős része egy Londonba tartó repülőn játszódik, Jim Field Smith és George Kay jó érzéssel nem vitték túlzásba a történetet és megálltak hét epizódnál. Idris Elba így is túl sokszor dumálja ki magát és olyan manipulatív, hogy csak na, de nem is ez volt a show erőssége, hanem az érzelmi töltet, ami Idris Elbának kisujjból megy. Illetve a tömör irónia, amit beépítettek. Például az eltérített repülő átrepül Románia felett, közbelép a szomszédaink légiereje és a román illetékes csodálatos akcentussal teremti le a brit külügyminiszter asszonyt. De persze mi sem maradunk ki az osztásból, hiszen az utasszállító gép másodpilótája magyar, Kovács Anna néven, viszont Kaisa Hammarlund svéd-brit színésznő furcsa akcentusban előadott alakításában. De azért ott vannak a gyöngymagyart beszélő légiirányítók és a vezényszavakat zengő TEK-alakulat, miután Győrben majdnem leszáll a bajban lévő gép. Amúgy vannak még a sorozatban iszonyatosan kemény arcú angol csávók – a gonoszok –, akiktől nyilván nem lehet elbúcsúzni, illetve Sam volt felesége és gyereke, akik még tudják bonyolítani a cselekményt.

Noha hazánkban Az eltérítés első évada nem volt nagy siker – nagy bizonnyal a szinkron hiánya miatt, mivel az Apple-t ez nem izgatja –, de a nemzetközi lelkesedés kívánta a folytatást. A gyártó hétpecsétes titok alatt tartotta a cselekményt, lévén most is minden fordulat a feszültségkeltésre és sokkra alapul. Annyit elárulhatunk, hogy Sam most is csak Sam, és vesztére felül egy berlini metróra, amit pedig kitalálhatunk, hogy szépen el lesz térítve. Az efféle folytatásoknál mindig felvetődik, hogy vajon mennyire az első évad ismétlése az egész, mert a rajongók úgyis csak a kedvenc figurákat akarják újra látni, de itt most nem ez a helyzet. Az írók kitettek magukért, mert sikerült többszörösen csavarniuk a sztorin, illetve, jól hozzák vissza a szükséges régi karaktereket, akikre meg nem volt szükség, mellőzik őket. Ugyanakkor azért tegyük hozzá, egy metróhálózat sokkal több lehetőséget nyújt, mint egy repülőgép, ahol legfeljebb a vécén lehet elbújni. Az iróniát pedig itt most a németek kapják – hálás egy téma – és maguk az angolok, akik olyanok, mint a németek, csak nem organizáltak annyira. Idris Elba most is kiváló, mint a sebezhető antihős, van egy remek metróvezető benne és aki utazott már a német fővárosban a metrón bizseregve fogja átérezni a káoszt.

Na, de kilőtték a repülőt és a vonatot. Mi lesz a harmadik évadban? Busz? Kár, hogy azt ellőtte Jan de Bont a Féktelenülben.

Infó: Az eltérítés. Második évad. Bemutatja az Apple