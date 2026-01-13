Levert vakolat mellett is zajlik az ellátás a Semmelweis Egyetem gödöllői rendelőjében

Gödöllő;Semmelweis Egyetem;betegellátás;szakrendelők;

2026-01-13 18:01:00 CET

Az intézmény szerint az állapot átmeneti, és a betegellátás folyamatos.

Levert falakat és burkolat nélküli padló várta az egyik, terhesgondozásra érkező pácienst a Semmelweis Egyetem gödöllői rendelőjében - írja a 444.hu.

A portál fotókat is kapott az állapotokról. Készítőjük elmondta, hogy terhesgondozásra érkezett, és várandósként kifejezetten kellemetlen volt számára a levegőben szálló por belélegzése. A kommunikációs osztály válasza szerint a Gödöllői Semmelweis Egészségközpont tavaly szeptember 1-jétől a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeként működik. A több épületből álló rendelőintézetet az elmúlt évek „intenzív használata” következtében szükségessé vált felújítani. A munkálatok a múlt évben indultak el, az aktuális állapot pedig átmenetinek minősül.

A tájékoztatás szerint azért fogadják a betegeket ilyen környezetben, hogy az ambuláns ellátás miatt ne kelljen Budapestre utazniuk, a felújítást pedig úgy ütemezték, hogy az ellátás folyamatos maradjon. Hangsúlyozták, hogy a páciensek, különösen a várandós kismamák biztonsága érdekében minden lehetséges intézkedést megtesznek a por és más kellemetlenségek csökkentésére, ennek részeként rendszeresen takarítanak és elkülönítik az érintett munkaterületeket. Ezen a héten a kivitelező már kizárólag hétköznap fél egy után dolgozik a Szabadság téri épület védőnői ellátást érintő folyosóján. A tervek szerint a felújítás rövid időn belül lezárul. A válaszban arra is kitértek, hogy a rendelőben más fejlesztések is megvalósultak, így például számottevően nőtt a szakorvosi óraszám, valamint bővültek a labor- és ultrahang-diagnosztikai szolgáltatások.