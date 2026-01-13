Videón a száguldó szemeteskuka, amely akár már több mint százzal is tud repeszteni

Guinness-rekord;sebesség;kuka;szemetes;

2026-01-13 21:36:00 CET

Egész pontosan 106 km/h-s sebességre is képes.

Egy brit feltaláló szerint az általa felturbózott, motoros kukája - amely korábban világrekordot döntött a kategóriájában - ma már akár 106 km/h-s sebességre is képes.

Minderről az UPI hírügynökség számolt be.

Michael Wallhead 2023-ban 88 km/h-s tempóval állította fel a rekordot, de elmondása szerint azóta sem hagyta nyugodni a dolog, és folyamatosan tovább fejlesztette a járművet, amely a The General Waste nevet kapta. Elmondása szerint a The General Waste megépítéséhez Andy Jennings adta az ötletet, aki 2020-ban 72 km/h-s sebességgel állította fel az első rekordot ebben a kategóriában. Mint fogalmazott, Andy példája után ő is „összekapta magát”, és elhatározta, hogy belevág egy saját kuka megépítésébe.

A kerekes kukát nagyjából 25 dollárért (jelenlegi árfolyamon több mint 8 ezer forint) szerezte be a Facebook piacterén, majd körülbelül 900 dollárt (kicsivel kevesebb, mint 300 ezer forint) költött az átalakításra. A fejlesztések között szerepelt egy Suzuki GP125-ös, kétütemű motor, magnézium gokartkerekek, hátsó tengely, ötsebességes váltó, egyedi váz, kormánylengés-csillapító, valamint egy plusz kerék az elején.