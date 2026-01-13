Valaki a Duna közepén, a jégen álldogált a Margit híd alatt

Margit híd;rendőrség;jégzajlás;Duna;

2026-01-13 20:31:00 CET

Nem tudni, mi volt a szándéka, de meglehetősen veszélyesnek tűnt, amit csinált.

Egy, a Duna jegén tartózkodó férfi miatt riasztották a rendőrséget kedden, Budapesten - írja a hvg.hu.

Mindezt a rendőrség is megerősítette. A portál egyik olvasójától kapott fényképet, amelyen az látható, hogy egy férfi a Margit híd középső pillére alatt a jégen áll. Ez a pillér alacsony vízállásnál, így jelenleg is, a szigetről száraz lábbal megközelíthető, és feltételezhető, hogy az illető a dunai jégzajlás ma már ritkábban látható jelenségét szerette volna közelebbről megfigyelni.

A helyzet egyáltalán nem tűnt biztonságosnak, és nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy a jeges szárazulaton vagy közvetlenül a folyó jegén állt. Egy közlekedő értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások kimentek a helyszínre, azonban a jégen tartózkodó személyt már nem találták ott.