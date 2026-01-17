Nagy Magdolna versei

Madeira;versek;számháború;

Lépésben

Számháború után üres a táj. Keskeny

deszkákon lépkedek. Csont, csont és

szikár kutyák. Az egyiket kikötötték,

testén kevés szőr maradt. A bordák íve,

mint megannyi apró palló, rá nem

léphetek. A kaput becsukják előttem.

Három másodperccel később érkezem.

Talán, ha nem kering a sok légy, ha

gyorsabban haladok, vissza nem mehetek.

Madeira

ahogy a semmit várod, éjjel kiteríted

a szürke takarót, gyapjú álmokat őriz,

mélyfekete öböl az áradás utolsó

napjai után, ahogy leszívatod a

vizet a konyhakőről, mert a szigetek

a padlódon hevernek zátonyokként,

elhagyott, maradék óvóhelyek.

Most én is várlak téged, nevem

földrajzi név, az áradásban már

nem különülünk el, fogjuk ami menthető,

te a bögréd fülét, én a tegnapi vásznat,

maradt még némi krumplipüré

az asztalon, eszek egy falatot,

a telefon kagylója csak hallózik.

Így várlak téged, mélyfekete

öböl a hamuszürke délutánban.

Kaland

Éjjel szabadon kószál, körmei harcra készen,

a reggeli kávénál is vicsorít rám. Közelebb

lépek hozzá, szomorú és kérdő tekintettel

nézek rá, más lehetőségem nincs, mint hogy

halkan jelzem, én vagyok a préda. Aztán a

mancsaira kesztyűt húz, szép kéket. Elrejti

a szőrös foltokat. Tükörbe néz. Már semmi nem

őrzi az éjszakai nyomokat. Kisétál. Szerződést köt.

Kokettál és ebédre hív néhány kedves kollégát.

Aktatáskájában maradt még egy szőrpamacs.

Oh, csak a borbély űzött vele tréfát, kacsint

egyet. Éjjel ismét útra indul, üvölt, és vágtat,

mindenütt árnyak és foltok, fénylő húsdarabok.