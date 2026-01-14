Két év letöltendő börtönre ítélték a kiskorú diákjait szexuálisan zaklató tanárt

18+;bíróság;ítélet;pedofília;kiskorú veszélyeztetése;

2026-01-14 16:55:00 CET

Több munkahelyén is közeledett tanítványai felé. Az ítélet nem jogerős.

Kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt két év szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit a Mezőkövesdi Járásbíróság, aki szexuálisan közeledett kiskorú tanítványai felé - olvasható a Miskolci Törvényszék szerdai tájékoztatásában.

Mint írták, a bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott egy borsodi település iskolájában tanárként dolgozott. A 2019-2020-as tanévben szoros kapcsolatot alakított ki egy lánnyal, akivel az iskolán kívül is rendszeresen találkozott, illetve beleegyezéssel több alkalommal is szexuális kapcsolatot létesítettek.

A férfi egy másik 2023. október-december közötti időszakban két, tizennegyedik életévét be nem töltött diáklánynak a külsejével kapcsolatban szexuális tartalmú megjegyzéseket tett, ölelgette, simogatta őket, szexuális tartalmú beszélgetéseket kezdeményezett velük. Ezzel csak az érintettek tiltakozására hagyott fel.

A bíróság a döntéshozatal során súlyosító körülményként értékelte a cselekmények halmazatát, fokozott társadalomra veszélyességét és erkölcsileg elvetendő voltát, míg enyhítő körülményként esett latba a terhelt büntetlen előélete és egyéb személyi körülményei, illetve az időmúlás. Az ítélettel szemben a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében fellebbezett, míg az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.