Szőlő utca: Meghosszabbította a bíróság a volt igazgató és három alkalmazott letartóztatását

Négy személy letartóztatását hosszabbította meg három hónappal a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben - közölte a Fővárosi Törvényszék egy, lapunknak is megküldött szerdai tájékoztatásában.
Ebben emlékeztettek, hogy a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész ellen még tavaly decemberben rendelték el a legsúlyosabb kényszerintézkedést, az ügyészség pedig mindegyikükkel szemben a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta. A folyamatban lévő nyomozás elsődleges érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését a terheltek befolyásától mentesen tudja elvégezni.Már 2025 nyarán a nyomozóknál voltak a Szőlő utcai felvételek arról, hogy Kovács-Buna Károly javítóintézetis fiúkat bántalmaz„Biztosan kijelenthető, hogy kormányzati szinten már 2013-ban tudták, hogy Juhász Péter Pál szexuális bűncselekményeket követhet el kiskorúak ellen”
A rendelkezésre álló adatok alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy amennyiben az érintettek szabadlábra kerülnének, akkor megnehezítenék vagy megakadályoznák a bizonyítást. A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a négy gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók.
A végzések nem véglegesek.