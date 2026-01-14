Szőlő utca: Meghosszabbította a bíróság a volt igazgató és három alkalmazott letartóztatását

bántalmazás;letartóztatás;Fővárosi Törvényszék;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-14 14:34:00 CET

A BKKB szerint megnehezítenék vagy meghiúsítanák a bizonyítást.

Négy személy letartóztatását hosszabbította meg három hónappal a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben - közölte a Fővárosi Törvényszék egy, lapunknak is megküldött szerdai tájékoztatásában.

Ebben emlékeztettek, hogy a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész ellen még tavaly decemberben rendelték el a legsúlyosabb kényszerintézkedést, az ügyészség pedig mindegyikükkel szemben a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta. A folyamatban lévő nyomozás elsődleges érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését a terheltek befolyásától mentesen tudja elvégezni.

A rendelkezésre álló adatok alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy amennyiben az érintettek szabadlábra kerülnének, akkor megnehezítenék vagy megakadályoznák a bizonyítást. A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a négy gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók.

A végzések nem véglegesek.