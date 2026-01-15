Gulyás Gergely: Nemzeti petíciót indít az Orbán-kormány

kormányinfó;

2026-01-15 10:18:00 CET

Az Orbán-kormány bejelentősről tárgyaltak, amelyet Ursula von der Leyen tett szerdán Ukrajna támogatásáról. Már nemcsak egy 90 milliárd eurós hitelről van szó, hanem egy tíz évre szóló 800 milliárd eurós kijevi követelésről – kezdte Gulyás Gergely. Szerinte az Európai Bzottság elnöke egyértelművé tette, hogy Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Ukrajna háborús jóvátételt kap Oroszországtól. Minden épeszű ember tudja, hogy erre semmi esély nincs – jelentette i a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az Európai Unió az elmúlt három és fél év alatt 193 milliárd eurót adott Ukrajnának, ez a háromszorosa annak az összegnek, amelyet Magyarország EU-s támogatást kapott 2004-es csatlakozás óta. Ezért indítanak egy nemzeti petíciót a 800 milliárd dolláros követeléssel szemben.

Februárban rendkívüli EU-s csúcs lesz. Fontos, hogy a nemzeti petícióban minél többen vegyenek részt, és tegyék egyértelművé álláspontjukat a brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. Minden magyar számára ez 1,3 millió forintot jelentene, ezt nem szabad megengedni. A nemzeti petícióval kapcsolatos részleteket a következő napokban ismertetik.