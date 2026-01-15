Százmilliárd forintos energiatároló program indul

kormányinfó;

2026-01-15 10:24:00 CET

Jóváhagyták az otthoni energiatároló programot, amely 100 milliárd forintos keretösszeggel indul meg. Lényegét tekintve 2,5 millió forintos támogatást nyújtanak otthoni energiatárolók vásárlásához, vissza nem térítendő támogatásról van szó, az ígéret szerint egyszerűen hozzáérhető és kitölthető lesz a pályázat.

Február 2-ig lehet pályázni, minden magyar adószámmal rendelkező, 18 feletti jelentkezhet, akinek állandó lakhelye a beruházás helyszíne, és a fejlesztésben érintett lakóingatlanbab legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik. Azt kell vállalni, hogy az ingatlanon legyen napelem. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik bruttó elszámolás alá esnek, a szaldósok közül pedig azok, akik 2030-ig ebből kiesnek. Továbbá előnyt élveznek az 5000 lélekszám alatti települések.