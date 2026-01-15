kormányinfó;

2026-01-15 10:54:00 CET

Az Index kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, Szlovákia Európa része, a kollektív bűnösség elve nem érvényesülhet ott. Hozzátette, már a legutóbbi uniós csúcson beszélt erről Orbán Viktor a szlovák miniszterelnökkel. Ez ma Európában kérdésként sem merülhet fel, származási alapon megkülönböztetés nem érvényesülhet.

Az iráni helyzetről azt mondta, Szijjártó Péter az általános vészhelyzeti gyakorlatot alkalmazza, ha szükséges, a magyar állam mindent megtesz, hogy kijussanak az ott tartózkodók. Azt is közölte, szerinte Lázár János a sajtótájékoztatóján arra utalt, egyáltalán nem biztos, hogy a következő ciklusban ő a közlekedésért fog felelni. Várható még, hogy lengyel politikusok menedékjogot kapjanak? - hangzott a következő kérdés. Szerinte aki politikai üldöztetést szenved el, az kap menedékjogot. Itt ennek a feltételei fennállnak, így ez a magyar állam nemzetközi jogi kötelezettsége is - jelentette ki.