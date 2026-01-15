Tisza-adó? Nem jogerős az ítélet, nincs ok felfüggeszteni a lejárató kampányt

Arról, az Orbán-kormány felfüggeszti a az Indexen megjelent dokumentumokkal kapcsolatos, Tisza-ellenes kampányát, Gulyás Gergely azt mondta, nincs oka sem a kabinetnek, sem másnak egy nem jogerős ítéletet tiszteletben tartani. Arra, volt-e következménye annak, hogy a Tisza levédte az új kampányszlogenjüket, közölte: a Tisza nem védett le semmit, értelmetlen következményekről beszélni.Hatalmas hibát követett el a Fidesz, úgy tűnik, a Tiszának súg valaki Orbán Viktor pártjából
Mi - folytatta - csak megköszönni tudjuk, ha valaki a Fidesz rövid üzeneteit reklámozza.Bors-ügy: Gulyás Gergely szerint Tisza-szimpatizáns bíró ítélt a Tisza Párt perében