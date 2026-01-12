Hatalmas hibát követett el a Fidesz, úgy tűnik, a Tiszának súg valaki Orbán Viktor pártjából

Fidesz;kongresszus;képviselőjelölt;hiba;szlogen;domain;Tisza Párt;

2026-01-12 05:50:00 CET

A 2026-os parlamenti választásig tartó háromhónapos kampányra új lemez helyett egy „Best of NER” válogatást tett fel a Fidesz – mondta Orbán Viktor pártjának szombati kongresszusáról a lapunknak nyilatkozó elemző, aki szerint Magyar Péter egészen biztosan nem aznap reggel értesült arról, hogy mi lesz a Fidesz új választási szlogenje.

- A Fidesz kampányüzenete összefoglalva annyi: rosszabbul is élhetsz négy év múlva – mondta lapunknak Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója. Az elemző szerint a kormánypárt szombati „jelöltállító” kongresszusa egy újracsomagolt, de sokkal hosszabb DPK-gyűlés volt, miközben komoly szervezeti és kommunikációs hibákat is sikerült megmutatniuk.

A Fidesz a budapesti Hungexpón tartotta kongresszusát. Itt mutatták be hivatalosan a párt 106 egyéni jelöltjét, és kihirdették az új kampányszlogenjüket is: „A biztos választás”. (Erről bővebben keretes írásunkban). A színpadon a miniszterelnök előtt felszólaltak a kormánypárt vezető politikusai is. Lázár János miniszter Orbán Viktort „Magyarország legerősebb fegyverének” nevezte, akinek a korábbi és az új politikai elit is a skalpját akarja. Kövér László házelnök pedig nemes egyszerűséggel – mintha külföldi lenne - Peter Magyarként emlegette az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, majd azt mondta: ha nem vigyázunk, ha rosszul döntünk, mindent elveszíthetünk.

A tétet Orbán Viktor emelte tovább, aki beszédében kiemelte: Magyarország nem kormányt választ magának tavasszal, hanem jövőt. „Az egyik a magyar út, a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé” – fogalmazott, majd kijelentette: „a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra, és annak, aki arra az útra lép, végül mindent fel kell áldoznia”. A miniszterelnök a fiataloknak is üzent: Ha a Tiszára szavaznak, akkor „Herr Weber” besorozza őket katonának, ezért inkább álljanak a Fidesz mellé. A pártelnök-miniszterelnök továbbá megismételte, hogy a Fidesz mindig nemet mondott a háborúra, a migránsokra, és a „genderelméletre”.

- A Fidesz a három hónapos kampányra új lemez helyett egy „Best of NER” válogatással készül – értékelte az elhangzottakat Vető Balázs. A Forrás Társadalomkutató alapítója szerint új ellenségkép híján Orbán Viktor a korábbi háború-migráns-gender-ellenes kampányait forgatja. A gender-témáról viszont ezúttal csak „light-osított verzióban” beszélt – hívta el a figyelmet az elemző. „Biztosan szándékos volt, hogy gyermekvédelem helyett inkább már a „családok” biztonságához kötötte ezt a miniszterelnök. A botránysorozatok miatt visszás lenne 2022-höz hasonlóan azt mondani, hogy bárkitől is megvédik a gyerekeket” – mondta Vető. Ehelyett Orbán a szokásosnál hosszabban és színesebben taglalta a migránskérdést, sőt, új hangsúlyokat tett hozzá. A miniszterelnök Nyugat-Európát „migránsok által uralt térségként” írta le, Magyarországot pedig olyan végvárként, amely az ő vezetésével eddig meg tudta védeni magát – és a jövőben is meg kell védenie.

Ám Vető Balázs úgy véli, a legfeltűnőbb újdonság az volt, hogy a kormányfő nyíltan és hosszan beszélt a magyar zsidóság védelméről. „Volt egy nagyjából öt perces rész, ahol konkrétan azt mondta, hogy a magyar zsidókat meg kell védeni a migránsoktól, és ezt a Fidesz tudja megtenni” – idézte fel a Forrás elemzője. Vető szerint meglepetésként hat, hogy nem utalásokkal, nem burkoltan, hanem főmondandóként jelent meg ez az üzenet szombaton.

„Elképzelhető, hogy a Fidesznek vannak olyan mérései, amelyek azt mutatják, hogy Budapesten – ahol a magyar zsidóság jelentős része él – még lehetnek ezzel a narratívával mozgósítható szavazók” – mondta a szakértő. Szerint a Fidesznek „minden lehetséges voksért le kell hajolnia”, három hónappal a választás előtt ugyanis a társadalom nagy része választott, és a két szavazótábor mérete nagyjából beállt.

- Az a párt fog győzni áprilisban, amelyik a saját táborát jobban tudja mozgósítani – folytatta a szakértő. A Fidesz-tábor mozgósításaként értelmezi azt, hogy a marginalizálódó, parlamenti bejutásért küzdő DK-t továbbra is legyőzendő ellenfélként emlegeti Orbán. És persze a Tiszával helyezi őket egy platformra, mintha ők is ugyanolyanok lennének. De Vető szerint a „fiatalok” felé tett kiszólás sem az ifjú ellenzéki szavazóknak szól; csupán a saját tábor felé kommunikált háborús narratívát folytatja Orbán, miszerint a gyerekeket be fogják sorozni. Vető úgy látja: kockázatos a Fidesznek, hogy kevés idő van hátra, és a biztos szavazók közti erőviszonyok megkövülni látszanak. „A bizonytalan szavazók aránya 10–15 százalék körül mozog, ami nem biztos, hogy már sokat fog számítani. Ráadásul ha valaki most megy el először szavazni, nagyobb az esélye annak, hogy a Fidesz ellen teszi, és nem mellette” – fogalmazott.

Az elemző a „hideg matematikai számításnak” tudja be az egyéni jelöltek közötti cseréket is.

A Fidesz 106 választókörzetből 41-ben váltotta le eddigi aspiránsait,

Budapesten a körzetek többségében új politikust indít (a 2022-es parlamenti választáson Dunai Mónika egyedüli kormánypártiként tudott nyerni egyéniben a fővárosban, akkor a körzetek száma 18 volt, azóta viszont 16-ra csökkentették). Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”. Vető szerint viszont a kormányfő sokkal inkább azzal küzd, hogy a 2022-es választási eredményét jó eséllyel nem tudja megismételni.

- Pedig csak egy ilyen arányú vezetés esetén lehetne teljesen biztos a győzelmében – mondta ezzel kapcsolatban az elemző. „A Fidesz ezért éppen azokat váltotta le, akik a listaeredmény alatt teljesítettek. Ma már senki nem lehet gyengébb, mint a pártlistás eredmény, mert az veszélyezteti az egyéni győzelmet” - hangsúlyozta. Hozzátette: az, hogy még az utolsó héten sem volt végleges, hogy ki indul majd újra a körzetében, azt mutatja, hogy bár ezt korábban a Tiszán kérték számon, a Fidesznél is bizonytalanság uralkodott a jelöltállítást illetően.

A Tisza Pártra kitérve Vető Balázst arról is kérdeztük, vajon hatékony politikai választ adott-e Magyar Péter a Fidesz-kongresszusra. Hiszen a megszokottól eltérően az ellenzéki vezér nem párhuzamos rendezvényt tartott, csupán a kormánypárt „biztos választás” szlogenjét hackelte meg. Vető úgy véli: inkább a Fidesz választott rosszul, hogy január elejére időzítette a kongresszusát – ilyenkor kevesebb ember figyel a politikára –, bár a cél ezúttal náluk sem a látványosság lehetett, inkább az, hogy túl legyenek a folyamaton.

A Forrás Társadalomkutató Intézet szakértője arra hívta fel a figyelmet: az, hogy a „biztos választás” szlogenhez tartozó domain nem volt lefoglalva, óriási dilettantizmus a Fidesz kampánycsapatától. Az pedig, hogy a Tisza pillanatok alatt megtette és saját honlapon forgatták ki „a biztos választás” üzenetét, a Fidesz szervezeti válságára utal. „Egy ilyen kampányhonlap nem öt perc alatt készül el.

Magyar Péter egész biztosan nem szombat reggel értesült arról, hogy milyen szlogennel készül a Fidesz, valaki előre kiszivárogtatta a Tiszához

a kormánypárt köreiből”. Vető Balázs szerint ez azt is jelzi, hogy a Fidesz kommunikációs gépezete már nem működik olajozottan. „Ilyen hibát korábban nem láttunk” – tette hozzá.