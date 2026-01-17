Kék Csepel

labdarúgás;MTK;örökzöld gyepen;

2026-01-17 16:29:00 CET

Az argentínai Mar del Platán zajló Arany Kupa elnevezésű futballtorna negyedik fordulójában az MTK 1:0-ra kikapott a Boca Juniorstól, a Palmeiras pedig 5:0-ra legyőzte a bécsi Rapidot.

Az utóbbi eredmény brazil-argentin közös siker volt, mert a Chicão – Eurico, Baldochi (Luís Pereira), Nélson, Zeca – Júlio Amaral (Dudu), Ademir da Guia – Copeu (Cassiano), Artime, César Maluco, Serginho összetételű Sao Pauló-i csapat valamennyi gólját a 25-szörös argentin válogatott, a nemzeti együttesben 24 gólt jegyző Luís Artime szerezte.

Az MTK akkor (1969. január 17-én) vesztett először a vetélkedőn. A nyitányon – Török József duplájával – 2:1-re nyert a Palmeiras ellen, majd 2:2-t ért el az 1968 és 1970 között egymás után háromszor Libertadores-, kétszer Világ Kupa-győztes argentin Estudiantesszel szemben. Nem mellesleg úgy vívott ki döntetlent, hogy Csetényi Csabát 1:1-nél kiállították, vagyis a budapesti kék-fehérek már csak tízen maradtak a pályán, amikor Kiss Tibor harmincméteres szabadrúgását Alberto Poletti kapus (2:1-nél) a hálóba ejtette.

Az MTK 1968-ban tizenegyedik, 1969-ben kilencedik volt az NB I-ben. Az MLSZ azért delegálta az argentínai tornára, mert mind az A, mind az úgynevezett ligaválogatott szintén Dél-Amerikában túrázott akkoriban, ezért a legjobbjaitól megfosztott FTC-t és Újpestet nem küldhette, a Vasas pedig Brazíliába készült, és arra kérte a szövetség vezetőit, hogy minél kevesebb angyalföldi játékos utazzon a címeres mezes keretekkel.

Sós Károly, illetve dr. Lakat Károly szakvezető összesen 33 labdarúgót – kettőt az MTK-ból – hívott meg. Az A garnitúrában Fatér Károly (Csepel), Bicskei Bertalan (Honvéd); Solymosi Ernő, Noskó Ernő, Dunai Ede, Göröcs János, Fazekas László, Bene Ferenc, Nagy László (mind Újpest), Novák Dezső, Páncsics Miklós, Szűcs Lajos, Juhász István, Rákosi Gyula, Albert Flórián (mind FTC), Ihász Kálmán, Farkas János (mindkettő Vasas); a „ligában” Szentmihályi Antal, Káposzta Benő, Bánkúti István, Juhász Péter, Zámbó Sándor (mind Újpest), Mészöly Kálmán, Menczel Iván (mindkettő Vasas), Dunai Lajos, Sárközi István (mindkettő MTK), Szőke István, Branikovits László (mindkettő FTC), Szarka Zoltán (Szombathely), Keglovich László (Győri ETO), Oláh József (Dunaújváros), Konrád János (Pécs), Szalai Miklós (Salgótarján) kapott helyet.

Illovszky Rudolf, a Vasas edzője örömmel tudatta: „Megállapodtunk az MLSZ illetékeseivel, hogy Müller Sándor és Puskás Lajos velünk utazik Brazíliába.” Megemlítette azt is: „január 16-án kelünk útra”, a Népsport pedig azt közölte: „a Vasas valószínűleg a Flamengóval kezd Rio de Janeiróban”. Ám amint a brazil szervezők értesültek arról, hogy a piros-kékek két legfényesebb csillaga, Farkas és Mészöly a válogatottakkal tart, eltekintettek az angyalföldi vendégszerepléstől.

Ezzel az MTK is pórul járt, mert Sándor Károly, a Hungária körúti szakosztályvezető, a pályán és a magánéletben egyaránt ellenállhatatlan „Csikar” arról beszélt a kék-fehérek útja előtt: „Néhány Vasas-játékos kölcsönkérését fontolgattuk. A tizenharmadik kerületi klub nagyon megértő volt, és megígérte, hogy akit csak tud, rendelkezésünkre bocsát. De erre aligha kerül sor, mert úgy fest, a Vasas is utazik.”

Nem ment, viszont addigra már a Hungária körútról megkerestek három csepeli futballistát, így a két fedezet, Faludi Dezső és Rottenbiller István, valamint a támadó Kalmár László ideiglenesen az MTK-val állomásozott Mar del Platán. Az eredeti arzenálból ezek a játékosok repültek Argentínába: Hajdú József, Lanczkor Sándor (kapusok); Keszei György, Szántó Tibor, Csetényi Csaba, Strasszer László, Szűcs Attila (védők); Oborzil Sándor, Kékesi Mihály (középpályások); Török József, Takács László, Kiss Tibor, Szuromi Antal (csatárok).

Odakinn a harmadik fordulóban a kék-fehérek 3:1-re legyőzték a házigazda Mar del Plata csapatát, és – nem kis meglepetésre – az első helyen álltak. Ezután következett az 1969-ben argentin bajnok és kupagyőztes Boca elleni minimális, a hajrában lőtt Oscar Pianetti-góllal elszenvedett vereség. Az ellenfél hét válogatott labdarúgóval, a legjobbak között 42-szer szereplő Antonio Roma kapussal, továbbá Antonio Rattínnal (34), Rubén Sunéval (6), Antonio Cabrerával (4), Ángel Rojasszal (2) és a Palmeirasban is játszó Norberto Madurgával (11) vonult fel, ám leghíresebb alakja az edzője volt: Alfredo di Stéfanónak hívták. (Akadt még nagy név, hiszen Romerót, a cserejátékosok egyikét Victor Hugóként anyakönyvezték.)

Az MTK keretében összesen négy válogatottság bújt meg: Kiss Tibor háromszor, Szuromi Antal egyszer ölthette magára a címeres mezt. Ezzel szemben a soron következő Rapidban tizenegy válogatott labdarúgó gyűlt egybe: Gerald Fuchsbichler kapus (4), valamint Hans Eigenstiller (37), Erich Fak (13), Rudi Flögel (40), Toni Fritsch (9), Walter Gebhardt (17), Walter Glechner (35), Lepold Grausam (8), Günter Kaltenbrunner (4), Walter Scocik (14), Ewald Ullmann (6).

A közép-európai thrillert, amely olykor még a sok balhét látott argentin szurkolókat is meghökkentette, a Rapid nyerte 2:1-re. A Népsport azt írta a találkozóról: „a torna legdurvább mérkőzése volt”, míg Kovács Ferenc, az MTK szakvezetője nem csekély aggodalommal említette: „Alig van már ép emberünk.” Ráadásul Kisst kiállította Bracone argentin játékvezető, aki tizenegyest is ítélt a császárvárosiak javára. Így történhetett meg, hogy Szuromi vezető gólja után a dán légiós Björn Bjerregard a büntetőből egyenlített, majd Kaltenbrunner szabadrúgásból fordított.

Az MTK az utolsó körben a másik szomszédos csapattól, a pozsonyi Slovantól is kikapott (0:2), és a hétcsapatos torna ötödik helyén kötött ki. A végeredmény így festett: 1. Boca Juniors 10 pont, 2. Palmeiras 7 (10:4-es gólarány), 3. Slovan Bratislava 7 (8:7), 4. Estudiantes 5 (13:8), 5. MTK 5 (8:9), 6. Rapid 5 (8:10), 7. Mar del Plata 3.

Az Arany Kupa február elsején ért véget, egy hónappal később rajtolt az NB I tavaszi szezonja. Az idénynyitó találkozót az MTK és a Csepel vívta, a vendégeknél Faludi, Rottenbiller, Kalmár is elmerült a kora kikeleti sártengerben. Sőt a csatár – a korabeli tudósítás szerint – „március elsején pontosan 15 órakor elpöccintette a Hungária úti pálya középpontjára helyezett labdát, ezzel megkezdődött a magyar labdarúgósport 67. bajnoksága”. Ennél is fontosabb volt, hogy a 80. percben (0:1-nél) „Kalmár állva hagyta őrzőit, és óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba”.

A Csepel 2:1-re győzött, kulcsemberei alaposan felkészültek Dél-Amerikában. De ugyanott jártak az MTK-sok is. A kék-fehér drukkerek mégis bánatosan kérdezgették a nyitányon: vajon hol voltak?