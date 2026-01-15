Választás 2026: beavatkozás orosz–szerb–magyar koprodukcióban

Fidesz;Ukrajna;beavatkozás;titkosszolgálatok;veszélyhelyzet;Tisza Párt;

2026-01-15 11:12:00 CET

A „veszélyhelyzet fokozására” többféle elvi lehetőség adódik.

A Fidesz hosszú évek óta „veszélyhelyzetben” kormányoz. A veszélyhelyzetnek van további két fokozata: a hadiállapot és a szükségállapot. Az előbbit külső fenyegetés, az utóbbit belső veszély (az alkotmányos rend elleni cselekmények) esetén rendelheti el kétharmados többséggel az Országgyűlés, vagy annak akadályoztatása esetén a köztársasági elnök. Mindkét „állapot” jelentősen kibővíti a kormány hatáskörét és módot adhat a tervezett parlamenti választás elhalasztására.

A „veszélyhelyzet fokozására” – titkosszolgálati szemmel nézve – többféle elvi lehetőség adódik. A „belső veszély” lehet például, ha a Tisza Párt úgymond jogellenesen akarja befolyásolni a választókat a szavazatok érdekében, és a hatóságok ezzel kapcsolatban „ukrán szálat találnak” (azaz fabrikálnak). A „külső veszély” lehet egy, az ukrán-magyar határon átcsapó ukrán szabotázs vagy erőszakos ukrán cselekmény a kárpátaljai magyarsággal szemben.

Ez utóbbira készít fel a szerb Vaseljenska TV január 5-ei cikke, amit a Mandiner – kicsit megkésve ébredtek rá a lehetőségre a fiúk – január 14-én vett át. Ráadásul teljesen kritikátlanul szajkózva a szerb cikk összes állítását.

A szerb portál cikke szerint az ukránok régóta – legalább 2025 szeptembere óta – készülnek a magyar választások befolyásolására. Ezt két „eredeti” dokumentummal „támasztják alá”. Állítólag mindkettőt Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) akkori vezetője írta alá. Az egyik címzett Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök, a másik Denisz Smihal akkori védelmi miniszter.

Az első, miniszterelnöknek „címzett” levél szerint „a rendelkezésre álló információk szerint az ukrán állampolgárok túlnyomó többsége magyar származásúként támogatja V. Orbán Ukrajna-ellenes irányvonalát”. Annak érdekében, hogy ezek a szavazatok ne erősíthessék a Fideszt a választáson, a kisebbségi magyarok választási részvételi lehetőségeit rontó intézkedéscsomagot „javasolnak”. Ebbe beletartozna a Fideszre leadott kárpátaljai levélszavazatok mintegy 40 százalékának megsemmisítése, „mozgósítási intézkedések az etnikai magyarokkal szemben”, a kettős állampolgárok határátlépésének korlátozása a választás napján.

A védelmi miniszternek szóló állítólagos levél szerb interpretációja olyanokat is állít, amik nincsenek a dokumentumban. Az „eredeti” levél szerint Ungvár és Beregszász térségében készülnek márciusban „végrehajtandó intézkedések”, „amelyek eredményeként az adott területen a hadiállapot rendjének megerősítése szükséges”. A levél azonban nem részletezi ezeket az intézkedéseket. Ugyanennek a levélnek az utolsó bekezdése azt kéri a védelmi minisztertől, hogy 3-4 darab, az orosz eredet bemutatására alkalmas orosz Gerany (magyarul: Muskátli) drón maradványait gyűjtsék össze és továbbítsák az SZBU-nak.

A szerb portál azonban olyat is a „levélnek” tulajdonít, ami nincs benne: „Bár a célpont nincs pontosan megnevezve, feltételezések szerint a határ közelében lévő polgári objektumról van szó, ami jelentős számú áldozattal járhatna. Várhatóan az ukrán hatóságok azonnal Oroszországot tennék felelőssé a támadásért, az incidenst pedig ürügyként használnák fel a kárpátaljai hadiállapot további szigorítására, beleértve a határzárat és a postai szolgáltatások felfüggesztését is, ami súlyosan veszélyeztetné a választások lebonyolítását”.

A Mandiner a szerb cikknek ezeket a részeit is szó szerint átvette, még annyi fáradságot sem véve, hogy azt összehasonlítsa az „eredeti” levelekkel.

***

Az eddigiekben is jellemző volt, hogy az orosz külső hírszerzés, az SZVR rendszeresen közöl a honlapján olyan „hírszerző értékeléseket”, amelyek célja az európaiak elbizonytalanítása Ukrajnával kapcsolatban, vagy Kijev ellen hangolásuk. 2025-ben több mint 35 ilyen közlemény jelent meg. Közülük három olyan volt, amely kapcsolódott Magyarországhoz. Az SZVR augusztus 13-i „értékelése” szerint az Európai Bizottság elnöke meg akarja buktatni az Orbán-kormányt, és a saját bábját, Magyar Pétert akarja a helyébe ültetni. A magyar miniszterelnök és a külügyminiszter szinte azonnal pozitívan reagált az SZVR anyagára, helytállónak tartva azt. Ezzel megvalósult a politikai együttműködés a legfelső magyar politikai vezetés és az Ukrajna elleni agresszor hírszerzése között.

A későbbiekben, szeptember 30-án, egy újabb SZVR-közlemény azt állította, hogy az ukránok ún. „idegen zászlós” művelettel azt akarják „bizonyítani”, hogy Moszkva „orosz diverzánsokat” dobott át lengyel területre. A „hír” névtelen Telegram csatornán jelent meg. Azt felkapta a Pesti Srácok, majd erre hivatkozva az orosz külügy szóvivője és további orosz hírügynökségek. Végül jött az SZVR közleménye. A hólabdaként terebélyesedő „információt” hűen erősítették fel a magyar kormánypárti médiumok. Végül ebbe a sorba tartozik egy november 11-ei FSZB (Szövetségi Biztonsági Szolgálat) közlemény, amely szerint az SZBU 3 millió dollárral próbált megkörnyékezni orosz pilótákat, hogy azok lopjanak el SZU-31-es orosz vadászgépet. A „hírt” az Origo minden kritika nélkül egy fél napon keresztül címlap sztoriként szerepeltette.

***

A fenti sorba illik a mostani „hír” az ukrán titkosszolgálat „leveleiről”.

Feltűnő azonban, hogy – az amúgy is oroszbarát álhírek terjesztéséről ismert – szerb portál olyan „levelekre hivatkozik, amelyek aligha „kerülhettek a birtokába”. Kizárható ugyanis, hogy az oroszbarát szerb titkosszolgálatoknak olyan pozíciói legyenek Ukrajnában, amelyek révén ilyen információkhoz juthatnának.

De az ukránoknak nem is érdeke, hogy ilyen akciókat szervezzenek. Meglehet, Orbán Viktor kormánya nem az ukrán vezetés szíve csücske, de van Kijevnek éppen elég baja Budapest ukránellenes kavarásain kívül is. Ráadásul az ukránok aligha kockáztatnának egy NATO-tagállam elleni ilyen műveletet. Még akkor sem, ha Magyarország olyan NATO-tagállam, amilyen.

Feltűnő a szerb cikk nyelvezete, fogalomhasználata, gondolatmenete, logikája is. Olyan, mintha a szerb újságíró tollát az SZVR-közlemények megfogalmazói fogták volna.

A szerb hírportál az ukrán miniszterelnök és védelmi miniszter szerepeltetésével azt sugallja, mintha egy széles körű, az ukrán kormányzat egészére kiterjedő magyarellenes megmozdulás készülne. A baj csak az, hogy mindaz, amit a szerb tudósítás sugall, nem így működik. Az SZBU az ukrán elnök irányítása alá tartozik. Vagyis, ha ilyen megtörténne, akkor a javaslatokat Zelenszkijnek címeznék, a többiek (a miniszterelnök, a védelmi miniszter) pedig az elnöktől kapnának további utasításokat. Minden kapcsolódó információt a legszűkebb hozzáférésű, legvédettebb csatornákon küldenének.

Az csak egy „apróság”, hogy egy ilyen akció a legszigorúbb titkos minősítést kapná – ezeken a „leveleken” pedig nincs erre utalás. A hitelesség látszatát kelti a bal alsó sarokban lévő QR-kód. Telefonnal leolvasva ez a tőle jobbra látható szöveget adja ki. És itt bukik ki igazán, hogy fabrikált „dokumentumokról” lehet szó. Ott ugyanis szerepel a ЦУ Служби Безпеки України УРДЗК szöveg, ami hozzávetőlegesen a következőnek felelhet meg: Ukrajna Biztonsági Szolgálata – Központi Igazgatóság - Dokumentumok és Állampolgári Beadványok Feldolgozásáért és Ellenőrzéséért felelős Igazgatóság. Ez pedig azt valószínűsíti, hogy egy ilyen iktatási jel és szöveg könnyen megszerezhető, mivelhogy az állampolgárok is iktatott válaszokat kapnak az SZBU-tól beadványaikra. Kizártnak tartható, hogy a szerb média által közölt „levelek” ilyen tartalommal megjárjanak egy lakossági kapcsolatokkal foglalkozó szervezeti egységet.

***

Moszkvának alapvető érdeke Orbán Viktor hatalomban tartása. És most már nemcsak azért, hogy megossza az EU-t és a NATO-t. Trump elnökségével új lehetőség nyílik Putyin számára. Az amerikai elnök célja – akárcsak Putyinnak – az európai integráció lebontása. Az, hogy orosz elnök legjobb magyar tanítványa a Fehér Ház lakójával is jó kapcsolatokat ápol, minden korábbinál értékesebbé teszi személyét a Kreml számára. Orosz részről minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy ő nyerjen április 12-én.