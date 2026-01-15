Kizárólag technikai okok

kormányinfó;

2026-01-15 12:18:00 CET

Az Economx kérdésére a miniszter kifejtette, kizárólag technikai oka van annak, hogy két napig tart majd kifizetni a 13. nyugdíjakat és a 14. havi első részletét. Arról, hogy Magyarországon gyártott haderőt, fegyvereket, tankokat vásárolhat-e Ukrajna, Gulyás azt mondta: a kormány nem ad el és nem is szállít fegyvereket Ukrajnának, de abba nincsen semmilyen beleszólása az államnak, ha a gyártási láncnak egy-egy eleme itt készül. Olyan magyar cégről nem tud, amely fegyvert gyártana és adna el Ukrajnának, de válaszából arra lehet következtetni, hogy Magyarországon gyártási kapacitással rendelkező külföldi vállalat, például a Rheinmetall dolgaiba nem szólhatnak bele, ők adhatnának el fegyvereket Ukrajnának.