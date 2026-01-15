Szerdán 66 esethez vonultak ki a télies időjárás miatt a tűzoltók

időjárás;baleset;tűzoltóság;katasztrófavédelem;áramkimaradás;

2026-01-15 11:33:00 CET

Részleges áramszolgáltatás-kiesés 5241 fogyasztási helyen volt, a vízszolgáltatás 3371 helyen szünetelt.

Január 14-e 4 és január 15-e 4 óra között még mindig többször riasztották kárest miatt a tűzoltókat, mint az az év ezen időszakában megszokott. Tavaly januárban átlagosan 57 százalékkal kevesebb beavatkozásuk volt a tűzoltóegységeknek – közölte csütörtök reggel a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint a télies időjárással összefüggésben szerdán 66 tűzoltáshoz és műszaki mentést igénylő esethez vonultak, 394 hivatásos és önkormányzati tűzoltó, valamint önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet 95 eszközzel dolgozott a károk felszámolásán.

Az országos közúthálózaton hat olyan rendkívüli esemény történt, amelyek szükségessé tette a forgalom ideiglenes korlátozását.

Minden esetben balesetek, műszaki hibás járművek, illetve az erős forgalom okozta torlódás miatt kellett korlátozásokat bevezetni.

A rendkívüli időjárás miatt szerdán sem volt elzárt település.

Részleges áramszolgáltatás-kiesés hat vármegye kilenc településén és a főváros tizenharmadik kerületében, összesen 5241 fogyasztási helyen volt, a hibaelhárítás a fővárosban még tart.

Szerdán tíz vármegye tizenkilenc településén, összesen 3371 fogyasztási helyen szünetelt a vízszolgáltatás,

teljes vízszolgáltatás-kiesés Baranya vármegyében, Vásárosdombót érintően, összesen 324 fogyasztási helyen,

míg Részleges vízszolgáltatás-kiesés tíz vármegye tizennyolc településén, összesen 3047 fogyasztási helyen volt,

jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászkisértelepülésen harminc fogyasztási helyet érintően dolgoznak a hiba elhárításán.

Éjszaka sokfelé képződött az országban sűrű, zúzmarás köd, legkevésbé összefüggően az északkeleti tájakon. Napközben csökkenhet a köd kiterjedése, de nagy területen tartósan korlátozottak lehetnek a látási viszonyok, és egész nap megmaradhat a sűrű köd. A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, zúzmara-lerakódás, helyenként ipari havazás is előfordulhat.

Hajnalban, reggel még az északkeleti határvidéken kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat, késő délutántól, estétől pedig elsősorban az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és a főváros térségében nagyobb területen lehet számítani gyengébb intenzitású ónos esőre. Péntek reggelre a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot.