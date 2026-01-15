Nem indul az áprilisi választásokon a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom

Gattyán György;Megoldás Mozgalom;

2026-01-15 14:08:00 CET

Erről egyhangú döntést hozott a párt elnöksége.

Nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon a Gattyán György által alapított Megoldás Mozgalom (MEMO) – közölte a párt a Facebookon.

A bejegyzés szerint a MEMO elnöksége egyhangú döntést hozott arról, hogy nem állít jelölteket az április 12-i voksoláson. „A Megoldás Mozgalom »központi pártválasztási utasítás« helyett azt javasolta tagságának, hogy a szavazófülke magányában felelős döntést hozzanak, egy egyszerű kérdés megválaszolása után húzzák be az X-et! »Szeretné-e, ha minden így maradna és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?«” - áll a közleményben.

A párt kiemeli, továbbra is figyelemmel kíséri a napi hazai, illetve nemzetközi politikai aktualitásokat, és „a jövőben is – igény esetén – szakmai tanácsokkal, javaslatokkal segíti a mindenkori kormányt, természetesen fenntartva a jogot, hogy az ország, az állampolgárok számára kedvezőtlen, vagy éppen érthetetlen döntésekkel kapcsolatban kritikát fogalmazzon meg”.

A párt hozzáteszi, ahogy eddig, úgy az elkövetkező időszakban is a helyi ügyek felkarolására fókuszál, elsősorban azokon a településeken, ahol a MEMO által képviselt és megválasztott polgármesterek dolgoznak a „Mintatelepülések megvalósításáért”.