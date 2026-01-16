gyermekvédelem;

2026-01-16 06:00:00 CET

Hazudtatok fiúk! Nem tévedésből, nem információhiány miatt, hanem előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból mondtátok a választóitok, a magyar társadalom, a honfitársaitok szemébe, hogy a Szőlő utcai ügy egy álhírbotrány, óriási kamu, nincsenek kiskorú érintettek, és nincsen érintett politikus. Fenyegettetek. Államrend elleni bűncselekménynek, államszervezettel szembeni támadásnak neveztétek az igazságot, az ellenségeitek által átlépett vörös vonalról hadováltatok, még külföldi titkosszolgálati szálat is beleszőttetek a mesétekbe. A létező összes jogi eszközzel, a legbrutálisabban akartátok megtorolni a valóságot.

A miniszterelnök is azt mondta, kiderült, hogy jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző, kormánybuktatási kísérlet volt a Szőlő utcai ügy, azt akarták elérni, hogy fogjon a kormányon egy vérvád, amivel fel tud lázadni, ha kell, a fél ország, a kormányt meg lehet gyengíteni, bénítani, de talán meg is lehet buktatni, ám ezért súlyos következmények várhatók.

Álljon itt néhány név, akik hazudtak, tagadtak, sunnyogtak, fenyegettek a Szőlő utcai világbotránnyal kapcsolatban. Orbán Viktor miniszterelnök, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Balog Zoltán református püspök, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi vezetője, Soltész Miklós egykori szociális és családügyekért felelős államtitkár, jelenleg – édes istenem, egy újabb mélykeresztény – az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Fülöp Attila, szintén Balog minisztériumának család és esélyteremtési politikáért felelős volt helyettes államtitkára, jelenleg gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető.

2013-ban, 13 évvel ezelőtt már ott volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának asztalán egy összesítés arról, hogy Juhász Péter Pálnak aggályos kapcsolata van kislányokkal. És nem azért született ez az iromány, mert a gyermekvédelmi szolgálat vezetői be akarták mószerolni ezt az embert, hanem azért, mert a minisztériumban tudtak arról, hogy bűncselekményt követhet el a saját, kinevezett emberük. Tudták, megerősítést is kaptak, mégsem csináltak semmit.

Tizenöt. Jelenleg ennyi fiatalról bizonyosodott be, hogy Orbán Viktor, Balog Zoltán, Soltész Miklós és Fülöp Attila tudtával szexuális bűncselekmények, bántalmazások áldozataivá váltak. És hány gyerek, fiatal van még, akiről egyelőre nem tudunk. Mit szólnak ehhez a saját gyerekeitek, unokáitok?

Fideszes fiúk! Igen, csak így. Ti, akik egy minimális tiszteletet sem érdemeltek, ti, akik átléptétek a vörös zónát, a legbrutálisabb megtorlásra számíthattok! A kifejezést tőletek loptam, bár igaz, ti a valóság ellen akartatok így fellépni.

Ha szorult volna belétek egy minimális lelkiismeretet, bocsánatkérés után elhúztatok volna. De tőletek tudjuk, hogy ti a hazugsággal kézen fogva jártok.

Oly sokszor hazudtátok, hogy ti és a magyar emberek gyerekpártiak. Ezért hihetetlen, hogy még mindig vannak híveitek.

A kampányszlogenetek igaz: „Fidesz – a biztos választás”. Biztos, hogy akinek szíve van, nem titeket választ.