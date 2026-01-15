Rend a lelke mindennek, a TV2 bemutatta hova kell húzni az x-et április 12-én

Fidesz;TV2;kormánypropaganda;

2026-01-15 15:20:00 CET

A nézőknek már ne kelljen gondolkodnia.

”Április 12. A biztos választás!„ – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök kihirdette a 2026-os országgyűlési választások időpontját” – olvasható a Tények Plusz bejegyzésében, mellékelve egy képet is.

A Tisza Párt logója alatt a Brüsszel, a Fideszé alatt pedig a nemzeti kormány meghatározás szerepel, s ha még ez sem lenne egyértelmű, még az x-et is behúzták a Fidesz alá.

Mindez persze nem újdonság, korábban 2018-ban és 2022-ben a propagandacsatorna arcai nyíltan, kamera előtt mondták fel a szöveget, hogy Orbán Viktorra fognak szavazni. Ebben még az a szépséghiba sem akadályozta meg őket, hogy Orbán Viktorra amúgy nem lehet szavazni: a miniszterelnök 1994 óta nem indult egyéni jelöltként parlamenti választáson, ami abból a szempontból érthető, hogy 1990-ben és 1994-ben is kikapott, előbb a budapesti 13. számú választókörzetben, majd szülővárosában, Székesfehérváron. Vagyis Orbán Viktor eddig kivétel nélkül mindig csak listáról jutott be a parlamentbe.

A kormánypárti csatorna friss bejegyzésén egyébként cikkünk írásakor határozottan több a nevetős reakcióemoji mint a lájk, úgy tűnik, hogy a kommentelők között sem aratott osztatlan sikert.