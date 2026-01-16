Roger Federer szerint nehéz dolga lesz Alcaraznak

tenisz;Australian Open;

2026-01-16 11:11:00 CET

Látványos megnyitó várja a Rod Laver Aréna közönségét szombaton. Roger Federer is pályára lép, aki visszavonulása óta először tért vissza Ausztráliába.

Ismét pályára lép Melbourne-ben Roger Federer, aki az év első Grand Slamjének megnyitóján, magyar idő szerint szombat délelőtt játszik majd bemutató meccset Pet Rafterrel, Andre Agassival és Lleyton Hewittal. Igazi újdonság ez az Australian Open szervezőitől, hiszen egyik majorviadalnak sem volt ilyen ceremóniája. A 20-szoros Grand Slam-győztes sosem búcsúzott el igazán az év első nagy megméretésétől, hiszen sérülések miatt úgy szakadt vége pályafutásának, hogy nem volt igazi zárószezonja.

„Ideges vagyok, elszoktam ettől” - utalt nevetve arra, hogy visszavonulása óta nem volt rivaldafényben, s nem tartott sajtótájékoztatót sem. A svájci játékos korábban, még aktív teniszezőként az év legboldogabb eseményének nevezte a megméretést - ezt elevenítette fel megérkezése utáni sajtótájékoztatóján.

„Mindig is nagyon vidám volt itt a hangulat. Egyrészt jó, hogy az európai játékosok a télből a nyárba menekülhettek, másrészt némi szünet után találkozik újra a mezőny, beszélhetünk így arról, kivel mi történt a szünet, a felkészülés, az ünnepek során, hogy telt a karácsony. Máskor csak annyi van, hogy játszunk egymás ellen, aztán találkozunk a következő héten, a következő tornán” - osztotta meg.

Elmondta, mindig az Australian Open volt a leginnovatívabb majortorna, sok minden változott a helyszínen is azóta, hogy visszavonult, az pedig megtiszteltetés, hogy itt lehet az esemény első megnyitó ünnepségén, és olyan legendával - Pet Rafterrel - is játszhat a bemutató mérkőzésen, akivel egyébként fénykorában nem volt lehetősége, így nincs ellene győztes meccse.

„Nehéz megjósolni, mi fog történni – utalt Carlos Alcaraz és Jannik Sinner rivalizálására is. – Minden játékos úgy áll hozzá, hogy meg akarja nyerni a tornát. Bárkinek azt kellene mondania egy ilyen sajtótájékoztatón, aki főtáblára került, hogy ő akar lenni a bajnok. Három-négy nappal a főtábla rajtja előtt minden teniszező olyan zónába kerül, hogy csak a következő meccsre koncentrál, nem gondolkozik annál előrébb. Nagy verseny az övék, óriási, ahogyan teniszeznek. Elképesztő volt a tavalyi Roland Garros-döntő is, már-már valószerűtlen - szinte megállt a világ azokra a percekre, amikor a spanyol fordított” – fogalmazott.

Roger Federernek épp a francia torna megnyerése jelentette egykor azt a nehezen kiküzdött mérföldkövet, amit a karrier Grand Slam jelent - ez jöhet össze most Alcaraznak Melbourne-ben.

„Nehéz dolga lesz, nem egyszerű helyzet, amikor valaki ott áll a karrier Grand Slam küszöbén, hihetetlen, hogy már ilyen fiatalon, mindössze 22 évesen sikerülhet neki. De ha most nem jön össze, lesz még rá ideje bőven” – tette hozzá.

Bár a svájci legenda a teniszt leginkább csak szurkolói szemmel követi egy ideje, arra azért kitért, sokáig nem tudta, ő maga miként teniszezett volna például Sinner ellen, Grigor Dimitrov játéka azonban hasonlít ahhoz, ahogy egykor ő mozgott a pályán, így az elmúlt néhány egymás elleni meccsük alapján lett képe arról, mi működhetett volna neki az olasz stabil tenisze ellen.