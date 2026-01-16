Átadta Nobel-békedíját Donald Trumpnak a venezuelai ellenzék vezetője

Venezuela;Nobel-békedíj;Donald Trump;María Corina Machado;

Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta María Corina Machadót, aki átadta tavaly odaítélt elismerését Trumpnak. A Nobel-bizottság korábban egyértelművé tette, hogy a díj megosztására nincs lehetőség.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta csütörtökön María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíj tavalyi kitüntetettjét. Machado, aki korábban már felajánlotta kitüntetését az amerikai elnöknek, most át is adta neki azt – írja a BBC.

„Úgy gondolom, hogy a mai nap történelmi jelentőségű számunkra, venezuelaiak számára” – jelentette Machado a zárt ajtók mögött tartott találkozó után. A két politikus először találkozott személyesen, néhány héttel azt követően, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit az amerikai igazságszolgáltatás kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmussal vádol.

Maria Corina Machado, amikor tavaly októberben Oslóban bejelentették kitüntetését, Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját, amit azzal indokolt, hogy az amerikai elnök a béke érdekében végzett munkájával kiérdemli azt. Trump a közösségi médiában azt írta, ez a lépés „a kölcsönös tisztelet csodálatos gesztusa”, háláját fejezte ki, és mint fogalmazott, a találkozó „nagy megtiszteltetés” volt, Machadót „csodálatos nőnek” nevezte, „aki oly sok mindenen ment keresztül”.

Miután elhagyta a Fehér Házat, Machado a kapunál összegyűlt támogatóihoz szólt, és az Associated Press tudósítása szerint spanyolul azt mondta nekik: „Számíthatunk Trump elnökre”. Később angolul újságíróknak hozzátette: „Átadtam az Egyesült Államok elnökének a Nobel-békedíjat.”

Trump többször is nyíltan beszélt arról, hogy Nobel-békedíjat akar kapni, és csalódott volt, amikor azt Machado kapta meg. A tavalyi kitüntetett a múlt héten azt mondta, hogy szívesen megosztaná az elismerést az amerikai elnökkel, de a Nobel-bizottság később tisztázta, hogy az nem átruházható.

María Corina Machado találkozót követően a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy a gesztus „elismerése volt Donald Trump különleges elkötelezettségének a szabadságunk mellett”. Karoline Leavitt fehér házi szóvivő napi sajtótájékoztatóján is beszámolt a találkozó tényéről, de részletek nem derültek ki a megbeszélés tartalmáról. Az MTI tudósítása szerint a Venezuela jövőjével kapcsolatban feltett kérdésre a sajtótitkár elmondta, hogy Donald Trump elnök támogatja a választások kiírását Venezuelában „amikor annak eljön az ideje”.

Karoline Leavitt azt is elmondta, hogy Trump elnök véleménye nem változott María Corina Machado alkalmasságáról Venezuela vezetésére, amit „az elnök realisztikus helyzetértékelésre alapozott az általa olvasottak alapján, és a tanácsadóitól, valamint a nemzetbiztonsági csapattól hallottakra alapozva”.