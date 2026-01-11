María Corina Machado megosztaná a Nobel-békedíját Donald Trumppal, de erre nincs lehetőség

Venezuela;Nobel-békedíj;Donald Trump;María Corina Machado;

2026-01-11 19:44:00 CET

Felvetne kérdéseket, hogy a jelenleg a szélrózsa szinte minden irányába háborúval fenyegetőző Donald Trump esetében mennyire lenne jó helyen az elismerés.

2025 Nobel-békedíjasa, a venezuelai ellenzéki María Corina Machado bejelentette, hogy megosztaná elismerést Donald Trump elnökkel, de a díj norvég Nobel-bizottság azonban egyértelművé tette, hogy nincs erre lehetőség - írta meg a The Guardian.

Mint ismert, a második hivatalba lépése óta eltelt egy évben a szélrózsa szinte minden irányába háborúban beszálló vagy azzal fenyegetőző Donald Trump többször is nyíltan beszélt arról, hogy Nobel-békedíjat akar kapni, amihez képest az utasítására 2026. január 3-án az amerikai hadsereg megtámadta az olajkészletekben gazdag Venezuelát, elrabolva Nicolas Maduro venezuelai diktátort és feleségét. „Történelmi jelentőségű, amit tett. Ez egy hatalmas lépés a demokratikus átmenet felé” - mondta María Corina Machado, ezzel indokolva, hogy meg akarja osztani a Nobel-békedíját az amerikai elnökkel.

Donald Trump a felajánlást nagy megtiszteltetésnek nevezte, a héten találkozik is María Corina Machadóval, jóllehet korábban egyértelműen jelezte, hogy nem őt szeretnék Venezuela élén látni. A Nobel-békedíj átadásáért felelős norvég Nobel-bizottság és a Norvég Nobel Intézet azonban közleményben tudatta, nem lehet így, utólag megosztani a Nobel-békedíjat. „Miután egy Nobel-díjat kihirdettek, azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másra átruházni. A döntés végleges és örök érvényű” - fogalmaztak.

A közleményben hangsúlyozták, sem Alfred Nobel végrendelete, sem a Nobel Alapítvány alapszabálya nem említi a Nobel-díj visszavonásának lehetőségét, ellenben a díj alapszabálya kimondja: „A stockholmi vagy oslói odaítélő bizottság döntése ellen keresetet nem lehet indítani.” A közleményben megjegyezték továbbá, hogy a díjátadó bizottságok egyike sem fontolgatta soha egy Nobel-díj visszavonását. Megjegyezték viszont: „A norvég Nobel-bizottság soha nem nyilatkozik arról, hogy mit mondanak vagy tesznek a békedíjasok, miután megkapták a díjat.”

Venezuela ideiglenes elnöki tisztségét jelenleg Delcy Rodríguez, Nicolas Maduro helyettese látja el.