Vádat emelt az ügyészség a férfival szemben, aki kilátásba helyezte, hogy felrobbantja az Országházat

Parlament;ügyészség;robbantással fenyegetés;

2026-01-16 12:21:00 CET

Pénzbüntetést kért rá a vádhatóság.

Vádat emelt a Dunaújvárosi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki azzal fenyegetőzött tavaly nyáron, hogy házi készítésű pokolgépet fog robbantani a Parlamentnél - írja a 24.hu a Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján.

A közlés szerint a férfi tavaly július 24-én tette közzé a közösségi médiában, hogy 2025. augusztus 28-án 8:49-kor házi eszközökből esztergált pokolgépet fog robbantani az Országháznál.

A vádhatóság közveszéllyel fenyegetés büntettével vádolja a férfit, s büntetővégzésben meghozandó pénzbüntetést kért rá.