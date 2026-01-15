BRFK;Üllői út;cserbenhagyás;halálos gázolás;idős férfi;segítségnyújtás elmulasztása;

Azt hitte, hogy hóbuckának ütközött - állította kihallgatásán a 77 éves férfi, aki halálra gázolt egy embert az Üllői úton

Segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják az idős férfit. Sajtóinformáció szerint az áldozat maga feküdt az úttestre.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, megállás nélkül hajtott tovább az autós, aki 2026. január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton ütött el egy embert. Az elgázolt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.

Az autó vezetőjét a fővárosi rendőrök három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna.

A rendőrség csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A férfi nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, 

állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit ­– azt hitte, hogy hóbuckának ütközött.

A Telex úgy tudja, az Üllői út 121. számnál található Pumukli ABC nevű, éjjel-nappal nyitva tartó élelmiszerüzlet alkalmazottai a baleset előtt egyszer megmenthették a baleset áldozatát, amikor lefeküdt az úttestre, de ezután ismét az úttestre feküdt, és a második alkalommal már nem tudtak rajta segíteni. 

Elszámoltatása folyamatban van.