Azt hitte, hogy hóbuckának ütközött - állította kihallgatásán a 77 éves férfi, aki halálra gázolt egy embert az Üllői úton

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, megállás nélkül hajtott tovább az autós, aki 2026. január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton ütött el egy embert. Az elgázolt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.
Az autó vezetőjét a fővárosi rendőrök három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna.Halálra gázolt egy embert egy 77 éves férfi az Üllői úton, a repülőtéren fogták el a rendőrök
A rendőrség csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A férfi nem élt panasszal a gyanúsítással szemben,
állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit – azt hitte, hogy hóbuckának ütközött.
A Telex úgy tudja, az Üllői út 121. számnál található Pumukli ABC nevű, éjjel-nappal nyitva tartó élelmiszerüzlet alkalmazottai a baleset előtt egyszer megmenthették a baleset áldozatát, amikor lefeküdt az úttestre, de ezután ismét az úttestre feküdt, és a második alkalommal már nem tudtak rajta segíteni.