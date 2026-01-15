BRFK;Üllői út;cserbenhagyás;halálos gázolás;idős férfi;segítségnyújtás elmulasztása;

Azt hitte, hogy hóbuckának ütközött - állította kihallgatásán a 77 éves férfi, aki halálra gázolt egy embert az Üllői úton

Segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják az idős férfit. Sajtóinformáció szerint az áldozat maga feküdt az úttestre.