Eredménytelenné nyilvánította a székesfehérvári közgyűlés a Videoton értékesítésére kiírt pályázatot

2026-01-16 12:58:00 CET

Cser-Palkovics András polgármester szerint nem azért, mert nem volt érdeklődő rá.

Eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése pénteki rendkívüli, zárt ülésén.

Az ülést követően Cser-Palkovics András kormánypárti polgármester a médiának úgy nyilatkozott: nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket. A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki - tette hozzá a városvezető.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket. Mint közölte, ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa.

Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára. Azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett - magyarázta a polgármester.